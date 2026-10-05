ضربة لخطط مونديال 2034.. السعودية تُعلق بناء "ملعب نيوم" الأسطوري

علّقت السعودية أعمال البناء في الملعب المستقبلي بمدينة نيوم الضخمة، والذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار، بعد أن كان مخصصًا ليكون أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم 2034. ووفقًا لمنصة معلومات البناء "ميد بروجكتس" (MEED Projects) كما نقلت وكالة "رويترز"، فقد تم تصنيف المنشأة التي تتسع لـ 46 ألف متفرج حاليًا على أنها "قيد الانتظار" دون تحديد موعد نهائي لاستئناف العمل. وتثير هذه الخطوة تساؤلات جديدة حول مدى القدرة على تسليم الملاعب الـ 15 التي تم اقتراحها للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عندما تم تأكيد فوز المملكة بحق الاستضافة الحصرية للبطولة الموسعة.