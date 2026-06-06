ضربة قوية لألمانيا .. استبعاد نجم بايرن ميونخ لينارت كارل من كأس العالم

أطلق يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، إنذارًا: فقد تم إدخال لينارت كارل إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية عقب إصابة ستمنعه من المشاركة في كأس العالم.

أصيب كارل، البالغ من العمر 18 عامًا، يوم الجمعة 5 يونيو أثناء تدريبه مع زملائه في المنتخب الوطني في إلينوي، قبل المباراة الودية الأخيرة قبل البطولة ضد الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها يوم السبت: وقد يتعين استبداله في تشكيلة المنتخب الوطني قبل أقل من أسبوعين من المباراة الافتتاحية.

ستواجه ألمانيا، المصنفة في المجموعة E، كوراساو يوم 14 يونيو، ثم كوت ديفوار يوم 20 يونيو، والإكوادور بعد خمسة أيام، في 25 يونيو.