Getty Images Sport
ضربة قوية لآمال وريكسهام في الدوري الممتاز مع تعرض لاعب رئيسي لإصابة خطيرة
آلة الأهداف تغيب في اللحظة الحاسمة
لا يمكن أن يكون التوقيت أسوأ من ذلك بالنسبة للفريق المملوك لرايان رينولدز وروب ماك، الذي يحتل حالياً المركز السادس في الدرجة الثانية. أي خطأ الآن قد يكون مكلفاً، على الرغم من أن الحملات المستقبلية ستستفيد من تغيير كبير في قواعد البطولة يوسع نطاق نظام المباريات الفاصلة. في الوقت الحالي، يجب على وريكسهام أن يتعامل مع القرعة التقليدية التي تضم أربعة فرق دون هدافه الرئيسي، بينما يستعد لمباراة ديربي ويلزية حاسمة ضد سوانسي سيتي مساء الجمعة.
- Getty Images Sport
باركنسون حذر بشأن الجدول الزمني للتعافي
كان باركنسون مترددًا في تحديد موعد محدد لعودة مور، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولية. وأوضح المدرب: "لا أريد أن أعلن رسميًا عن الموعد لأن كيفر يحتاج إلى رؤية كيف ستسير الأمور في الأيام القليلة المقبلة". وعندما سُئل عما إذا كان المهاجم سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ويلز ضد البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم، اعترف باركنسون: "أعتقد أننا سنعرف المزيد خلال أسبوع أو أسبوعين، لكنني أقول إن مشاركته مشكوك فيها، مشكوك فيها بشدة".
وفي تفاصيل عن طبيعة الإصابة، كشف باركنسون أن الفحص بالأشعة أظهر مشكلة أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا في البداية. وأضاف: "لعب كيفر يوم السبت وأدى أداءً جيدًا عندما دخل الملعب. بعد المباراة، شعر ببعض التوتر في تلك المنطقة واعتقدنا أنه بخير، وتدرب يوم الاثنين. أرسلناه لإجراء فحص بالأشعة ووجدنا أن هناك تمزقًا في الوتر. ليس العضلة، بل الوتر، وهذه الإصابات دائمًا ما تكون مثيرة للجدل لأنه لا يوجد جدول زمني محدد للتعافي منها".
الانتكاسات الدفاعية تزيد من معاناة فريق Red Dragons
تتواصل الأخبار السيئة في ملعب ريسكورس جراوند، حيث تعرض الظهير ليبراتو كاكاسي لانتكاسة محبطة في تعافيه. عانى اللاعب السابق في إمبولي من بداية متقطعة لمسيرته في ويلز، وغاب بالفعل عن آخر سبع مباريات للنادي. مع احتدام سباق الصعود، يمثل فقدان لاعب آخر من ذوي الخبرة في خط الدفاع عقبة كبيرة يتعين على فريق ريد دراغونز التغلب عليها في الأسابيع المقبلة.
- Getty Images Sport
التعامل مع قائمة متزايدة من الغائبين
كما أن خط وسط وريكسهام يعاني من نقص في اللاعبين، حيث لن يتمكن العديد من لاعبي الوسط الرئيسيين من المشاركة في المباريات القادمة. فقد تم استبعاد بن شيف عن بقية الموسم بسبب إصابة في الرباط الداخلي، بينما لا يزال اللاعب المخضرم ماتي جيمس يتعافى من كسر في إصبع قدمه. ومما يزيد الطين بلة، أن جورج دوبسون يقضي حالياً عقوبة الإيقاف، مما يضع الجهاز الفني في مأزق قبل مباراة سوانسي.
على الرغم من تزايد قائمة الغائبين، لا يزال باركنسون متفائلاً بأن فريقه قادر على مواصلة سعيه للحصول على مركز في الدوري الممتاز. واختتم قائلاً: "بالطبع هذه ضربة قاسية، لكننا مررنا بالعديد من هذه اللحظات والمواقف منذ أن جئت إلى هنا، ووجدنا طريقة للتغلب عليها، وهذا ما سنفعله يوم الجمعة".
