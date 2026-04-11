"ضربة قوية في الوجه" - ميكيل أرتيتا يعتذر لمشجعي أرسنال بعد أن وجه بورنموث ضربة قوية لآمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

تلقى طموحات أرسنال في الفوز باللقب ضربة قوية بعد أن فشل في استغلال ميزة اللعب على أرضه أمام فريق بورنموث الذي أظهر صمودًا كبيرًا. وبعد أن افتتح جونيور كروبي التسجيل لصالح أصحاب الأرض، أدرك فيكتور جيوكيريس التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يضمن أليكس سكوت النقاط الثلاث لفريق «الكرز» بتسديدة هادئة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. وبعد هذه الهزيمة، يتقدم أرسنال بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي، لكن فريق بيب جوارديولا لديه مباراتان مؤجلتان، وسيستضيف الغانرز في ملعب الاتحاد نهاية الأسبوع المقبل.

وفي معرض تعليقه على الأداء وتأثيره على المشجعين، سارع أرتيتا إلى الاعتراف بخيبة الأمل التي شعر بها الجماهير في المدرجات. وقال أرتيتا عندما سُئل عن رسالته إلى المشجعين: "أعتذر، وأتحمل المسؤولية، وهذا كل شيء". "ما أحاول القيام به هو تقديم أفضل ما لدينا للنادي، وإتاحة أفضل الفرص للاعبينا. أعلم أن الأجواء والمشجعين والدعم والطاقة في الملعب هي الأفضل في العالم. وبذلك تكون فرصتنا أفضل بكثير. لا أعتقد أن هناك أي إمكانية أخرى لتقديم أداء أفضل من عندما تحظى بهذا النوع من الدعم".



