"ضربة قوية في الوجه" - ميكيل أرتيتا يعتذر لمشجعي أرسنال بعد أن وجه بورنموث ضربة قوية لآمال الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
مساء كارثي في ملعب الإمارات
تلقى طموحات أرسنال في الفوز باللقب ضربة قوية بعد أن فشل في استغلال ميزة اللعب على أرضه أمام فريق بورنموث الذي أظهر صمودًا كبيرًا. وبعد أن افتتح جونيور كروبي التسجيل لصالح أصحاب الأرض، أدرك فيكتور جيوكيريس التعادل من ركلة جزاء، قبل أن يضمن أليكس سكوت النقاط الثلاث لفريق «الكرز» بتسديدة هادئة قبل 15 دقيقة من نهاية المباراة. وبعد هذه الهزيمة، يتقدم أرسنال بفارق تسع نقاط على مانشستر سيتي، لكن فريق بيب جوارديولا لديه مباراتان مؤجلتان، وسيستضيف الغانرز في ملعب الاتحاد نهاية الأسبوع المقبل.
وفي معرض تعليقه على الأداء وتأثيره على المشجعين، سارع أرتيتا إلى الاعتراف بخيبة الأمل التي شعر بها الجماهير في المدرجات. وقال أرتيتا عندما سُئل عن رسالته إلى المشجعين: "أعتذر، وأتحمل المسؤولية، وهذا كل شيء". "ما أحاول القيام به هو تقديم أفضل ما لدينا للنادي، وإتاحة أفضل الفرص للاعبينا. أعلم أن الأجواء والمشجعين والدعم والطاقة في الملعب هي الأفضل في العالم. وبذلك تكون فرصتنا أفضل بكثير. لا أعتقد أن هناك أي إمكانية أخرى لتقديم أداء أفضل من عندما تحظى بهذا النوع من الدعم".
الحفاظ على التوازن في السباق على اللقب
تسلط هذه الهزيمة الضوء على تراجع مقلق لأرسنال، الذي خسر ثلاث مباريات من أصل أربع. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة لتحقيق لقب الدوري عقب الخروج من الكؤوس المحلية، حث أرتيتا النقاد على النظر إلى الأمور من منظور أوسع، مشيرًا إلى التقدم العام الذي أحرزه الفريق مع دخول الموسم شهره الأخير.
وأكد أرتيتا: "لو قال لي أحدهم في أغسطس إنكم ستكونون في هذا المركز الآن في أبريل، فأنا متأكد من أننا جميعًا سنقبل بذلك". وعلى الرغم من النظرة المتفائلة لمركز الفريق في الدوري، اعترف المدرب بأن فريقه لم يرق إلى مستواه المعتاد خلال الـ90 دقيقة. وأضاف: "علينا أن نرد على ذلك، وقد كانت لدينا لحظات في الشوط الأول قمنا فيها بذلك، بينما كانت هناك لحظات أخرى لم نكن فيها في مستوانا المعتاد". علينا أن نعتذر لهم وأن نتحسن"، أضاف.
الصدمة النفسية الناجمة عن الهزيمة
كانت طريقة الهزيمة مؤلمة بشكل خاص لفريق كان مدربه قد حثه على إظهار روح قتالية لا تهدأ. وكان أرتيتا قد وجه رسالة شهيرة للجماهير قبل المباراة قائلاً: «أحضروا غدائكم، وأحضروا عشائكم» لخلق أجواء تشبه الحصن، لكن اللاعبين لم يتمكنوا من مواكبة تلك الحماسة على أرض الملعب. ولم يتردد المدرب في التعبير بصراحة عن التداعيات العاطفية التي خلفها هذا النتيجة في غرفة الملابس.
"إنها ضربة قوية في الوجه"، اعترف أرتيتا. "هذا ما قلته للاعبين. لكن الأمر الآن يتعلق بكيفية رد فعلنا تجاه ذلك لأن المباراة مستمرة. سيتطلب الأمر الآن روحاً قوية، وكثيراً من القتال، ووضوحاً تاماً في طريقة تعاملنا مع الموقف. لا مجال للغموض. إما أن نبقى أو نخرج. علينا أن نكون أقوياء جدًا جدًا جدًا ومصممين على التعامل مع الأمر بطريقة مختلفة عما فعلنا اليوم، خاصةً عندما لم تسر المباراة في صالحنا".
أسبوع حاسم ينتظر «المدفعجية»
ولم يتبقَ أمام أرسنال سوى القليل من الوقت لتضميد جراحه، حيث يواجه الفريق أسبوعًا حاسمًا في مسيرته هذا الموسم: مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ذات الرهانات الكبيرة ضد سبورتينغ لشبونة، تليها مباراة قد تحدد مصير اللقب أمام مانشستر سيتي. ويجب على تشكيلة أرتيتا أن تستعيد صلابة دفاعها وفعاليتها التهديفية على الفور، حتى لا تتبخر أحلامها في الفوز باللقب في غضون سبعة أيام فقط.