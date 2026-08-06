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Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
محمد سعيد

ترجمه

مخاوف أمنية تجبر برشلونة على إلغاء مباراة ودية أمام اتحاد طنجة في المغرب!

برشلونة
الدوري الإسباني
إتحاد طنجة
الدوري المغربي الممتاز

ليست المرة الأولى في معسكر بارسا الصيفي!

واجهت استعدادات برشلونة للموسم الجديد عقبة كبيرة، بعد أن ألغى النادي رسميًا المباراة الودية التي كان من المقرر إجراؤها ضد نادي اتحاد طنجة المغربي يوم 15 أغسطس الجاري، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويأتي هذا القرار في الوقت الذي يواصل فيه العملاق الكتالوني التعامل مع جدول صيفي معقد استعدادًا للدفاع عن لقب الدوري الإسباني.

  • مخاوف تتعلق بالسلامة

    أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إلغاء رحلته التحضيرية للموسم الجديد إلى المغرب في أعقاب أزمة الهجرة الحادة التي تشهدها مدينة سبتة.

    وكان بطل الدوري الإسباني من المقرر أن يواجه نادي اتحاد طنجة في 15 أغسطس الجاري، لكن مسؤولي النادي قرروا أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المنطقة لم يترك لهم خيارًا سوى إلغاء المباراة.

    وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بمحاولة عشرات الآلاف من الأشخاص عبور الحدود المغربية إلى سبتة.

    وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، صرح زعيم سبتة خوان خيسوس فيفاس بأن ما بين 3000 و5000 مهاجر لا يزالون عالقين في بلاده، معربًا عن حزنه العميق إزاء المأساة التي لا يمكن تعويضها والتي أودت بحياة حوالي 100 شخص أثناء محاولات العبور البحرية.

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  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    إحباط بشأن جدول المباريات

    يمثل هذا الإلغاء الأخير ضربة قوية لمحاولات الألماني هانسي فليك، مدرب البارسا في بناء التناغم داخل فريقه قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

    وكان من المفترض أن تكون الرحلة إلى المغرب، اختبارًا مهمًا للاعبين المخضرمين، لكنها أصبحت الآن ثاني مباراة رئيسية يتم إلغاؤها من جدول مبارياتهم الصيفي.

    في غضون ذلك، يواصل برشلونة استعداداته للموسم المقبل، حيث  استهل بطل إسبانيا جدوله الصيفي بفوز مقنع بنتيجة 4-1 على نادي سي إي أوروبا، قبل أن يتعادل 2-2 مع برمنجهام سيتي في آخر مباراة خاضها، والتي خسرها في النهاية بركلات الترجيح.

  • الاضطرابات تعرقل خطط الصيف

    يأتي إلغاء المباراة مع الفريق المغربي في أعقاب خطة سابقة تم تعليقها لمواجهة فريق بريستون نورث إند، حيث كان من المقرر في الأصل أن يواجه برشلونة الفريق الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، في مباراة تُقام بدون جمهور يوم 3 أغسطس خلال معسكر تدريبي في المملكة المتحدة، غير أن تلك المباراة أُلغيت هي الأخرى، مما ترك العملاق الإسباني دون منافس في أسبوع تدريبي حاسم.

    ووفقاً للتقارير، تم إلغاء مباراة بريستون لأن الفريق الإنجليزي لم يكن لديه عدد كافٍ من لاعبي الفريق الأول المتاحين.

    وأفادت التقارير أن بريستون أبلغ برشلونة بأنه لا يرغب في المخاطرة نظراً لمحدودية عمق تشكيلته ولتعويض فقدان تلك المباراة، اضطر برشلونة إلى إقامة مباراة داخلية بين فريقين من تشكيلته.

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  • Birmingham City v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    العد التنازلي لانطلاق الدوري الإسباني

    على الرغم من هذه الانتكاسات، لا يزال جدول مباريات برشلونة التحضيرية يتضمن كأس جوان جامبر، حيث من المقرر أن يواجه  الأهلي المصري في 19 أغسطس الجاري.

    ويظل التركيز الأساسي للفريق منصبًا بشكل قوي على يوم 23 أغسطس، عندما يبدأ الفريق الدفاع عن لقب الدوري الإسباني برحلة صعبة إلى إلتشي، تاركًا للجهاز الفني قرار إضافة مباراة تحضيرية أخرى أو الاعتماد على التدريبات المكثفة في "سيوتات إسبورتيفا".

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