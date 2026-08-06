مخاوف أمنية تجبر برشلونة على إلغاء مباراة ودية أمام اتحاد طنجة في المغرب!

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني إلغاء رحلته التحضيرية للموسم الجديد إلى المغرب في أعقاب أزمة الهجرة الحادة التي تشهدها مدينة سبتة.

وكان بطل الدوري الإسباني من المقرر أن يواجه نادي اتحاد طنجة في 15 أغسطس الجاري، لكن مسؤولي النادي قرروا أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية في المنطقة لم يترك لهم خيارًا سوى إلغاء المباراة.

وتأتي هذه الخطوة وسط تقارير تفيد بمحاولة عشرات الآلاف من الأشخاص عبور الحدود المغربية إلى سبتة.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي، صرح زعيم سبتة خوان خيسوس فيفاس بأن ما بين 3000 و5000 مهاجر لا يزالون عالقين في بلاده، معربًا عن حزنه العميق إزاء المأساة التي لا يمكن تعويضها والتي أودت بحياة حوالي 100 شخص أثناء محاولات العبور البحرية.