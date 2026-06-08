ضربة قاصمة للأسود.. الإصابة تبعد عبد الصمد الزلزولي عن المغرب في كأس العالم!

لا تتوقف معاناة المنتخب المغربي عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل الجبهة اليسرى بأكملها، حيث مثلت مواجهة النرويج انتكاسة مزدوجة بعد تعرض الظهير نصير مزراوي لإصابة أخرى أجبرته على المغادرة مبكرًا. هذا الغياب المزدوج أحدث خللًا تكتيكيًا واضحًا في التوازن الدفاعي والهجومي، وهو ما استغله المنافس سريعًا لتسجيل هدف التعادل. غياب الزلزولي تحديدًا يُفقد الفريق واحدًا من أبرز حلوله الهجومية القادرة على صناعة الفارق والمراوغة في الثلث الأخير. هذه التطورات السلبية المتلاحقة تُربك حسابات الجهاز الفني بشكل كامل، وتضعف من حظوظ الفريق في الحفاظ على انسجامه المعتاد، خاصة مع اقتراب خوض الاختبارات المونديالية الصعبة والحاسمة في دور المجموعات.