ضربة قاسية بسبب إصابة يورين تيمبر: مدافع أرسنال يضطر للخروج مبكراً في مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام إيفرتون

بدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل السلبي حتى الدقائق الأخيرة، عندما كسر المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس التعادل في الدقيقة 89. أخطأ حارس مرمى إيفرتون بيكفورد في تقدير كرة عرضية من الجهة اليمنى، مما سمح لجيوكيريس بالاستحواذ على الكرة المرتدة وتسجيلها بهدوء في المرمى الخالي.

وحسم أرسنال النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما سجل الشاب ماكس داومان هدفاً في الدقيقة 97، مستغلاً تقدم بيكفورد من مرماه ليختتم هجمة مرتدة سريعة ويضمن النقاط الثلاث للمدفعجية.