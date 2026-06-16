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England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport
Adhe Makayasa و علي رفعت

ضربة جديدة لتوخيل.. استبعاد نجم إنجلترا من كأس العالم 2026 قبل مواجهة كرواتيا!

إنجلترا
تينو ليفرامينتو
توماس توخيل
إنجلترا ضد كرواتيا
كرواتيا
كأس العالم
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

تم استبعاد المدافع الإنجليزي تينو ليفرامينتو من كأس العالم 2026 عقب تعرضه لانتكاسة بدنية مدمرة عشية المباراة الافتتاحية لفريقه في البطولة. ويعاني الظهير المتعدد المواهب في نادي نيوكاسل يونايتد من إصابة في عضلة الساق، مما أجبر المدرب توماس توخيل على إجراء تعديل متأخر على تشكيلة الفريق قبل مواجهة «الأسود الثلاثة» مع كرواتيا.

  • إصابة قاسية تهز المعسكر

    وفقًا لموقع «The Athletic»، سيغيب المدافع البالغ من العمر 23 عامًا عن البطولة بالكامل بعد تعرضه لإصابة في عضلة الساق. وتأتي هذه المشكلة الطبية الأخيرة لتتوج موسمًا 2025-26 محبطًا للغاية بالنسبة لنجم نيوكاسل، الذي اقتصرت مشاركاته على 17 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي.

    وقد تعثر مساره في الموسم المحلي بسبب إصابتين منفصلتين في الركبة، وتمزق في أوتار الركبة في يناير كلفه 15 مباراة، وإصابة في الفخذ في أبريل.

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  • England Training SessionGetty Images Sport

    تم تفعيل بروتوكول فرقة الطوارئ

    وتضيف صحيفة «ذا أثليتيك» أن منتخب إنجلترا سيستدعي على الفور تريفور تشالوباه لاعب تشيلسي ليحل محل ليفرامينتو، حيث تنص لوائح الفيفا على أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمامه مهلة تصل إلى 24 ساعة بالضبط قبل انطلاق مباراة الأربعاء لتسجيل لاعب ميدان بديل رسميًا. أما ليفرامينتو، الذي كان يحظى بتقدير كبير بفضل قدرته النادرة على تغطية كلا الجناحين، فسوف يعود جوًّا إلى تاينسايد لبدء برنامج إعادة تأهيله.

  • متانة الدفاع تخضع لاختبار صعب

    يضع الغياب المفاجئ لهذا المدافع عبئًا تكتيكيًا ثقيلًا على عاتق الظهيرين المتبقين: ريس جيمس، وجيد سبنس، ونيكو أورايلي. ومع ارتداء سبنس حاليًا لقناع واقي للوجه، وتعامل جيمس مع تاريخه المعروف جيدًا من المشاكل البدنية طويلة الأمد، يبدو عمق خط الدفاع الإنجليزي هشًا للغاية.

    وقد أتى قرار توخيل بالثقة في هذا الشاب متعدد المواهب، على الرغم من تاريخ إصاباته الأخيرة، بنتائج عكسية، مما ترك الفريق يفتقر إلى بدائل طبيعية قبل موسم صيفي صعب.

  • Chelsea v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    جدول مباريات دور المجموعات المكثف يقترب

    يجب على الجهاز الفني أن يدمج تشالوباه بسرعة قبل انطلاق مشوار الفريق في البطولة بمواجهة المنتخب الكرواتي المتميز فنيًّا في دالاس. ويواجه «الأسود الثلاثة» جدول مباريات مكثف، حيث تتوالى مباريات المجموعة التالية ضد غانا وبنما بوتيرة سريعة. وسيكون بناء أساس دفاعي متين في غياب التنوع التكتيكي الذي يتمتع به ليفرامينتو أمرًا بالغ الأهمية لتجنب التعثر المبكر وضمان التأهل الآمن إلى الأدوار الإقصائية.

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