ضربة أخرى لأرسنال بسبب الإصابة، حيث تم استدعاء بييرو هينكابي من معسكر الإكوادور
الإكوادور تستدعي هينكابي لإجراء فحوصات طبية
واصل المنتخب الإكوادوري لكرة القدم استعداداته يوم الأحد في ملعب «أونتايم بوتاركي» بمدينة ليغانيس، مدريد، لكن ذلك تم في غياب أحد أبرز لاعبي خط الدفاع. وكان هينكابي هو الغائب البارز عن الحصة التدريبية، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق للسفر إلى أيندهوفن لخوض مباراته الودية المقبلة ضد هولندا. وقد انسحب المدافع من التشكيلة بسبب مشكلة بدنية، حيث لم يتم المخاطرة في هذه المرحلة من الموسم. وقد اتخذ قرار مغادرة اللاعب للمعسكر بشكل جماعي من قبل الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم والطاقم الطبي في أرسنال لضمان عدم تفاقم المشكلة.
بيكاتشيسي مضطر للتكيف
كما يشعر مدرب منتخب الإكوادور سيباستيان بيكاسيتشي بتأثير رحيل هينكابي، في الوقت الذي يسعى فيه إلى صقل تشكيلته استعدادًا لكأس العالم. فقد اضطر المدرب الأرجنتيني إلى إجراء الحصة التدريبية الأخيرة في مدريد بدون عدد من لاعبي التشكيلة الأساسية، الذين لم يشاركوا في التدريبات على ملعب بوتاركي بينما كان بقية الفريق يستعد لمباراته الودية مع هولندا. وإلى جانب هينكابي، كشف الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم أيضًا عن إرسال دينيل كاستيلو إلى وطنه.
أرتيتا يواجه مشكلة في خط الدفاع
تعد حالة هينكابي الأكثر إلحاحًا بالنسبة لأرسنال، حيث اضطر ميكيل أرتيتا بالفعل إلى التعامل مع العديد من المشكلات البدنية التي عانى منها خط دفاعه هذا الموسم. فقدان لاعب يتمتع بالمرونة التكتيكية التي يتمتع بها هينكابي سيكون بمثابة نكسة كبيرة للفريق اللندني. وقد أثبت اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا أنه عنصر أساسي في خط دفاع أرسنال منذ انتقاله المثير للانتباه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. وقد جعلته قدرته على اللعب في مركز الظهير الأيسر والمدافع المركزي لاعبًا لا غنى عنه خلال الموسم الحالي.
وقد شهد أرسنال بالفعل عودة ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب إنجلترا - ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي - بينما اضطر غابرييل ماغالهايس وويليام ساليبا إلى الانسحاب من منتخبي البرازيل وفرنسا على التوالي.
ماذا ينتظر هينكابي بعد ذلك؟
وسيترقب النادي الآن نتائج الفحوصات الطبية لتحديد ما إذا كان هينكابي سيتمكن من المشاركة في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ومع اقتراب الموسم المحلي من نهايته، يأمل «المدفعجية» في تلقي أخبار إيجابية في أقرب وقت ممكن. ويواجه أرسنال فريق ساوثهامبتون في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع المقبل، ثم يسافر لمواجهة سبورتنج في دوري أبطال أوروبا.