ضد أتلتيكو | من فخ "ألف مبروك" إلى صدارة مثالية.. شجاعة فليك أنقذت برشلونة وأبكت مدريد!

استيقظ مشجعو برشلونة مع بداية قمة ملعب ميتروبوليتانو على مشهد كلاسيكي يعيد إلى الأذهان أحداث فيلم ألف مبروك وأيضًا فيلم "جراوندهوج داي"، حيث يجد البطل نفسه عالقًا داخل نفس اليوم ونفس الكابوس دون أدنى تغيير.

المشهد كان نسخة مكررة من كل لدغة تلقاها الفريق في حقبة المدرب هانسي فليك، كرة تفقد في الثلث الهجومي، وخط دفاعي يقف بجرأة متهورة على دائرة المنتصف، ثم انطلاقة خاطفة في المساحات الشاسعة خلف الأظهرة تنتهي بكرة تسكن الشباك معلنة تقدم أصحاب الأرض بهدف جوليانو سيميوني، وكأن الفريق الكتالوني يعيش نفس المصير المحتوم في كل اختبار كبير ضد نفس الخصم على نفس الملعب.