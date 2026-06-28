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علي رفعت

ضد الأردن: أرقام كالمطر.. ميسي البديل يصنع التاريخ في كل مباراة بكأس العالم!

فقرات ومقالات
ليونيل ميسي
الأردن ضد الأرجنتين
الأردن
الأرجنتين
كأس العالم

ليونيل الخارق يستمر في التألق حتى وهو بديل!

شهدت مدينة دالاس الأمريكية ليلة مونديالية استثنائية دونت فيها ملاعب كأس العالم 2026 فصلًا جديدًا من فصول الأسطورة ليونيل ميسي.

فرغم جلوسه على مقاعد البدلاء في الشوط الأول لإراحته لمواجهة كاب فيردي، فإن البرغوث احتاج إلى 35 دقيقة فقط بعد دخوله بديلًا في الشوط الثاني ليقلب موازين اللقاء أمام المنتخب الأردني، ويسجل هدفًا سينمائيًا من ركلة حرة مباشرة سكنت شباك الحارس يزيد أبو ليلى في الدقيقة 80. 

هذا الهدف لم يكن مجرد تأمين للفوز الأرجنتيني بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، بل كان إعصارًا رقميًا أمطر شجرة الأرقام القياسية التاريخية، ليثبت ليو أنه حتى وهو بديل، يصنع التاريخ في كل مباراة.


  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    السلسلة المستحيلة والسبع مباريات متتالية

    الرقم القياسي الأول والأكثر تعقيدًا الذي حطمه ميسي بهدفه في مرمى الأردن، هو انفراده بالرقم القياسي المطلق كأول لاعب في تاريخ بطولات كأس العالم يسجل أهدافًا في سبع مباريات متتالية. 

    هذا الرقم كسر به ميسي الأرقام التاريخية الصامدة منذ أكثر من نصف قرن مع المهاجم الفرنسي جاست فونتين نسخة 1958 والأسطورة البرازيلية جيرزينيو نسخة 1970، حيث توقف كلاهما عند ست مباريات متتالية.

    سلسلة ميسي الممتدة بدأت من الأدوار الإقصائية لمونديال قطر 2022 وصولًا إلى الملاعب الأمريكية في 2026 لتبرهن على استمرارية ذهنية وفنية مرعبة.


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  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عرش الهدافين التاريخيين للمونديال يبتعد

    بتسجيله في الشوط الثاني، رفع ميسي رصيده الإجمالي في بطولات كأس العالم إلى 19 هدفًا، ليوسع الفارق في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال.

    ليو الذي دخل هذه النسخة وفي جعبته 13 هدفًا، انفجر في دور المجموعات الحالي مسجلًا ثلاثية أمام الجزائر، وثنائية ضد النمسا، قبل أن يختمها بهدفه في الأردن، ليتجاوز رسميًا الرقم السابق للألماني ميروسلاف كلوزه 16 هدفًا بفارق مريح ويبتعد أيضًا عن منافسه الذي يتألق هذه النسخة، كيليان مبابي.


  • القرب من كسر الهيمنة البرازيلية على الكرات الثابتة

    مثّل الهدف قفزة نوعية لميسي في صراع أعظم منفذي الركلات الحرة المباشرة عبر تاريخ كرة القدم، حيث رفع رصيده الإجمالي إلى 72 هدفًا من ركلة حرة مباشرة بقميص الأندية والمنتخب.

    هذا الهدف جعل ليو يقترب خطوة من الأسطورة جونينيو، كما عزز صدارته المطلقة أمام غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو الذي تجمد رصيده عند 64 هدفًا.


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    الانضمام لنادي المونديالين

    بفضل هذه التسديدة الماكرة، بات ميسي واحدًا من لاعبين قلائل جدًا في تاريخ اللعبة نجحوا في تسجيل ركلتين حرتين مباشرتين في نسختين مختلفتين من كأس العالم 2014 أمام نيجيريا و2026 أمام الأردن. 


  • Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تدمير قوانين خارج المنطقة

    الهدف الذي جاء من مسافة 22 ياردة تقريبًا لم يمنح ميسي فقط الانفراد برقم أكثر لاعب تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء في تاريخ المونديال برصيد ستة أهداف متجاوزًا البرازيلي ريفيلينو، بل عزز مكانته في الترتيب الرابع لأكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا في تاريخ كأس العالم عن عمر 39 عامًا وأربعة أيام. 


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    بيت القصيد

    ما يفعله ليونيل ميسي في مونديال 2026 يتجاوز حدود المنطق الكروي، فاللاعب الذي شارف على الأربعين من عمره لم يعد بحاجة إلى الركض طوال 90 دقيقة ليثبت عبقريته، بل تحول إلى سلاح استراتيجي موجه يسيره سكالوني بحنكة بالغة. 

    مباراة الأردن أثبتت أن ميسي البديل قادر على هز التاريخ وهز الشباك بلمسة واحدة، وأن الأرجنتين تمتلك كنزًا قوميًا لن يعوض قريبًا.


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