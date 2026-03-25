ضجة في مدريد! يُزعم أن نجم ريال مدريد القادم خضع لفحص غير مناسب - كيليان مبابي ينفي التقارير المثيرة حول ركبته

الكشف عن قضية كامافينغا يصب زيتًا جديدًا على النار بشأن العلاجات الخاطئة المزعومة في ريال مدريد. يعود أصل هذه القضية إلى تقرير للصحفي الرياضي في RMC دانيال ريولو، الذي ادعى أن النجم كيليان مبابي خضع لفحص في الركبة الخطأ، مما أدى إلى تفاقم شكواه. وقد أكدت ذلك عدة وسائل إعلامية مثل «إل باييس» و«ذا أثلتيك» و«ماركا».

وذكرت صحيفة ماركا، على سبيل المثال، أن مبابي زار بعد ذلك أخصائي ركبة في باريس وأنه "يغلي غضبًا" بسبب الحادثة. ومع ذلك، نفى بطل العالم لعام 2018 هذه التقارير خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب الفرنسي: "التقرير الذي يفيد بأن الركبة الخطأ قد تم فحصها لا يتوافق مع الحقيقة. ربما أكون مسؤولاً بشكل غير مباشر عن ذلك. إذا لم تتواصل، يستغل الجميع الفرصة لملء الفراغ - هكذا تسير الأمور".

بسبب مشاكل في الركبة، غاب مبابي عن خمس مباريات بين نهاية فبراير ومنتصف مارس، ويُقال إنه خاض عدة مباريات وهو يعاني من الألم بسبب العلاج الخاطئ. لكن قائد المنتخب الفرنسي أكد أنه كانت هناك دائمًا تفاهمات واضحة مع ناديه: "أنا سعيد لأنني أشعر أن كلا ركبتيّ في حالة جيدة. وبطريقة ما، أنا مدين بذلك أيضًا لناديي. أنا سعيد جدًا بوجودي هنا، وأنا لائق وصحي."

كما ذكرت قناة RMC Sport أن التشخيص الخاطئ لحالة مبابي كان عاملاً حاسماً في الاستغناء عن الطاقم الطبي في بداية العام. ونتيجة لذلك، تم تعيين الدكتور نيكو ميهيتش مرة أخرى كمدير بعد إقالته في نهاية عام 2023، بعد أن تم إعادة تشكيل الفريق في الصيف الماضي. التغييرات في طاقم قسم الطب في ريال مدريد ليست نادرة على الإطلاق، بمجرد أن يشكو المسؤولون من كثرة الإصابات.