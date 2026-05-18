"فأر وعبارة بذيئة".. نجم إنتر يستهدف ميلان بلافتات مهينة في احتفالات التتويج بالدوري الإيطالي

في الواقع، تُعد اللافتة الثانية التي رفعها ماركوس تورام حلقة جديدة في سلسلة الردود على اللافتة الشهيرة التي رفعها ماسيمو أمبروزيني قبل عدة سنوات خلال احتفالات ميلان بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

في ذلك الوقت، رفع لاعب خط وسط ميلان حينها لافتة كُتب عليها: "الاسكوديتو.. ضعوه في...".

وهي اللافتة التي رد عليها ماركو ماتيراتزي بعد عامين، وتحديداً خلال احتفالات إنتر بلقب الدوري، برسالة قال فيها: "أمبروزيني، لا يزال هناك متسع في...".