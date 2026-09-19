فيديو | "هل يرشون الماء في غرفة الملابس؟".. صحفي يكشف حقيقة استخدام صن داونز للسحر لإسقاط الأهلي!

كشف الصحفي الجنوب إفريقي، فيليلي مياندو، عن حقيقة قيام نادي صن داونز برش الماء في غرف ملابس الخصوم قبل المباريات، من أجل جلب النحس للمنافسين.

صن داونز يلعب أمام نظيره الأهلي السعودي مساء اليوم، السبت، وذلك في كأس القارات للأندية، لبطولة المحيط الهادي "آسيا وإفريقيا"، وقبل هذا اللقاء حل مياندو ضيفًا على برنامج "في المرمى" على قناة العربية.