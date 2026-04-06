الانسحاب المزعوم لصندوق الاستثمارات يهدد المشهد الرياضي السعودي .. الاتحاد تحت رحمة "رجل غير مرحب به" وطوق نجاة وحيد أمام الأهلي!

العالمي قبل أشهر كانت المزاعم حوله تقول إن شركة "القدية" تسعى للاستحواذ عليه بشكل كامل بالشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن في يناير الماضي، خرج عبدالله بن ناصر الداود؛ العضو المنتدب في القدية، لينفي جملة وتفصيلًا تلك المزاعم، مشددًا على رعاية الشركة للنصر والهلال معًا، دون تفكير في الاستحواذ على أي منهما.

أمل النصر لم ينقطع مع هذا النفي، صحيح أنه ليس هناك ما هو رسمي ومؤكد كما هو حال الهلال والأمير الوليد بن طلال، لكن تاريخ النصر يقول إن أعضاء شرفه لن يتركوه، هم فقط تنحوا عن المشهد مع ظهور صندوق الاستثمارات.

في هذا الشأن، من الممكن عودة الأمير خالد بن فهد للمشهد من جديد، كذلك هناك حديث عن إبراهيم المهيدب؛ رئيس النادي السابق، حيث تشير التقارير إلى أنه يحظى بدعم من الأمير حسام بن سعود، الأمير منصور بن سعود والأمير تركي بن سلمان وسعود آل سويلم.





كل تلك الأسماء تؤكد أن النصر لن يصاب بـ"التيه" بعد تخلي صندوق الاستثمارات العامة عنه، فرجاله كانوا حاضرين على مدار السنوات الماضية، صحيح أنه ليس بقدر حضور الأمير الوليد بن طلال، لكن مع الاستحواذ على النادي بشكل كامل، سيتغير المشهد بالتأكيد وسيكون الإنفاق أكبر من ذي قبل.

