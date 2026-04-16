جديد انسحاب صندوق الاستثمارات .. شركة تتراجع عن شراء الاتحاد وخطة لـ"تكتل اقتصادي" للاستحواذ على الأهلي

في يونيو 2023، أعلن صندوق الاستثمارات العامة رسميًا استحواذه على 75% من ملكية الرباعي الكبير في الدوري السعودي؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي.

تلك الخطوة تبعتها ثورة كبيرة في سوق الانتقالات، حيث التعاقد مع نيمار دا سيلفا جونيور، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز، ساديو ماني وغيرهم.

لكن أمس الخميس، أعلن الأمير الوليد بن طلال رسميًا استحواذه على 70% من ملكية الهلال، مقابل مليار و400 ألف ريال سعودي، كأول نادٍ يخرج من تحت ملكية صندوق الاستثمارات.

لكن البقية في طريقتها كذلك للخروج من تحت سيطرة صندوق الاستثمارات العامة..