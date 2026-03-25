صناعة فائزة بجائزة NXGN: ما الذي يجعل نجمة برشلونة الصاعدة سيدني شيرتينليب أفضل لاعبة مراهقة في كرة القدم النسائية؟

"إذا قالت لاعبة شابة [ذلك]، أعتقد أن 80 في المائة من الناس سيقولون: 'يا لها من لاعبة متعجرفة. لم تفعل شيئًا حتى الآن. كيف يمكنك أن تقولي شيئًا كهذا؟" تقول ألكسندرا سزارفاس، المدربة السابقة في الاتحاد السويسري لكرة القدم، لموقعGOAL. لكن لا هي ولا أي شخص عمل مع شيرتينليب، الفائزة بجائزة NXGN 2026 للسيدات، يعتقد ذلك. بل على العكس تمامًا، في الواقع.

كان من الجدير بالذكر أيضًا أن تقول ذلك لوسائل الإعلام السويسرية. مع عدد سكان يبلغ تسعة ملايين نسمة فقط، لم تكن سويسرا أبدًا قوة كروية في عالم كرة القدم. فيما يتعلق بجائزة الكرة الذهبية، لم يصل سوى ثمانية لاعبين سويسريين إلى القائمة الطويلة للجائزة الرجالية خلال 70 عامًا من وجودها، ولم يتم ترشيح أي امرأة حتى الآن لجائزة الكرة الذهبية النسائية، التي تأسست في عام 2018.

يضيف دانيال جيجاكس، الذي درب شيرتينليب في أكاديمية شباب نادي زيورخ: "عادةً، بالنسبة لشاب أو فتاة سويسرية، عليك أن تقول: 'إنها مجنونة تماماً عندما تقول ذلك'، لأننا بلد صغير".

لكن أي شخص شاهد هذه المراهقة الموهوبة وهي تلعب كرة القدم - سواء منذ ظهورها الأول مع المنتخب السويسري الأول وهي في سن 17 عاماً، أو بعد انتقالها إلى برشلونة بعد بضعة أشهر فقط، أو ربما حتى قبل ذلك - سيعلم أن هدف شيرتينليب، رغم أنه طموح للغاية، ليس بعيد المنال، لا بالنسبة للاعبة بمثل موهبتها أو بفضل أخلاقياتها المهنية.

يقول سزارفاس: "تقول أحياناً أشياء من هذا القبيل، لكنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق هذا الهدف"، ويوافقه جيجاكس الرأي. ويضيف: "عندما شاهدتها في الماضي، وعندما تشاهدها الآن، وكيف تلعب بأسلوب كروي سلس للغاية، أفهمها وأفهم ما تقوله. إنها تتدرب مع فائزات بجائزة الكرة الذهبية، فلماذا لا تحلم بمثل هذا الحلم؟"