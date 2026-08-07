هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Ittihad v Al-Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
علي سمير

ليفركوزن يضع الاتحاد في ورطة .. طلب ضم موسى ديابي "فورًا" والعميد يؤجل الصفقة لهذا السبب!

موسى ديابي
الاتحاد
انتقالات
الجزيرة ضد الاتحاد
الجزيرة
التصفيات التأهيلية
باير ليفركوزن
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
إيلفيرسبيرج ضد باير ليفركوزن
إيلفيرسبيرج
باير ليفركوزن
الدوري الألماني
إنتر

أزمة جديدة تواجه النادي السعودي


تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

خرج الإعلامي السعودي محمد البكيري، من أجل توضيح القصة الكاملة الخاصة برحيل الجناح الفرنسي موسى ديابي عن الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب ارتبط كثيرًا بالرحيل عن قلعة العميد خلال الأشهر الماضية، ويبدو أنه يقضي أيامه الأخيرة بالنادي، وسط أنباء اقترابه من التوقيع لنادي باير ليفركوزن الألماني.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حيرة اتحادية

    البكيري قال عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن إدارة الاتحاد أصبحت في حيرة من أمرها، بين ما تخطط له في صفقة بيع ديابي، والأمر الواقع الذي فرضه ليفركوزن الذي يرغب في حسم الصفقة بأقرب وقت ممكن.

    وأوضح في تغريدة جديدة له:"خلال فترة الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، تقدم إنتر الإيطالي بعرض قيمته 40 مليون يورو للتعاقد مع ديابي، ولكن الإدارة رفضت بحجة مأزقها الجماهيري والإعلامي بعد رحيل كريم بنزيما ونجولو كانتي".

    وتابع:"هذا الصيف، حاولت إدارة إنتر التعاقد معه من جديد ولكن بمبلغ أقل، قيمته 20 مليون يورو مع لاعب آخر ينتقل إلى العميد في صفقة تبادلية "يساوي 10 ملايين يورو"، ليكون الرقم الإجمالي 30 مليونًا، وهو ما رفضته الإدارة بسبب حاجتها للمال".

    • إعلان
  • Moussa DiabyGetty Images

    ليفركوزن يقتحم المشهد

    وفي سياق متصل قال البكيري:"هنا تدخل باير ليفركوزن واقتحم المفاوضات، بتوصية من مدربه السابق تشابي ألونسو، للظفر بالجناح الفرنسي، حيث يراه صفقة رابحة للنادي".

    وواصل حديثه:"ليفركوزن تقدم بعرض مغري للنادي السعودي، بالتعاقد مع ديابي بـ30 مليون يورو دفعة واحدة، مشترطًا إتمام الصفقة فورًا قبل انطلاق بطولة الدوري الألماني".

    وأنهى تصريحاته:"الحيرة هنا لدى إدارة الاتحاد والارتباك يكمن فيما كانت تخطط له، بتأجيل صفقة بيع ديابي للنادي الألماني بشكل رسمي، للاستفادة منه في مباراة الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء المقبل".




  • هل هناك تضارب في المصالح؟

    الاتحاد يستعد لخوض مواجهة مصيرية في ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما يلعب أمام نظيره الإماراتي الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل، والموافق 11 أغسطس الجاري، على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي.

    ويحتاج العميد الذي حصل على المركز الخامس بدوري روشن السعودي الموسم الماضي، إلى الفوز بهذه المباراة من أجل الصعود إلى دور المجموعات.

    وعلى الجانب الآخر، يبدأ الدوري الألماني بالنسبة لليفركوزن يوم السبت 29 أغسطس، أمام فريق إلفسبرج، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة، مما يعني أن هناك فارق زمني مناسب بين المباراتين،

    تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • 3 صفقات اتحادية قبل الملحق الآسيوي

    في الوقت الذي يحاول فيه الاتحاد الحفاظ على ديابي من أجل خوض الملحق الآسيوي مع العميد، أبرم النادي السعودي 3 صفقات في الفترة الأخيرة، بالتعاقد مع الثلاثي فارس عابدي وراكان الكعبي والمحترف السنغالي ديون لوبي.

    ويطمح المدرب ينس فيسينج في الاستفادة من العناصر المتاحة له، من أجل تفادي توديع البطولة القارية مبكرًا، مما قد يؤثر بالسلب على تجربته الجديدة مع الفريق السعودي.

التصفيات التأهيلية
الجزيرة crest
الجزيرة
ALJ
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الدوري الألماني
إيلفيرسبيرج crest
إيلفيرسبيرج
ELV
باير ليفركوزن crest
باير ليفركوزن
ليفركوزن