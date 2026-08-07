صفقة محمد صلاح تشعل أزمة في تركيا.. مطالب بـ"التحقيق" مع رئيس بلدية طرابزون والرد يأتي سريعًا

وفي هذا السياق.. قام أحمد متين جينتش، رئيس بلدية طرابزون الكبرى؛ بحملة دعم للنادي التركي، وذلك بعد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

حملة جينتش؛ تضمنت شراء 6661 قميصًا لفريق طرابزون الأول لكرة القدم، وبمبلغ إجمالي يصل إلى 29.97 مليون ليرة تركية.

ووفقًا لقناة "الجزيرة مصر"، اندلعت مطالبات شعبية في تركيا؛ بالتحقيق مع جينتش، لمعرفة مصدر أموال شراء قمصان طرابزون سبور.

وأعرب الأتراك عن تخوفهم، من استخدام رئيس بلدية طرابزون الكبرى لـ"المال العام"؛ من أجل دعم النادي المحلي، بعد صفقة صلاح الضخمة.