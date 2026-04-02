ما الذي يجمع بين نادي برايتون آند هوف ألبيون وسلسلة مطاعم الوجبات السريعة كنتاكي فرايد تشيكن؟ كلاهما يخفيان سرًا كبيرًا منذ الأزل. وصفة يرغب الجميع في الحصول عليها، لا سيما المنافسون. في كنتاكي فرايد تشيكن، هو مزيج التوابل والأعشاب الشهير الذي يُفترض أنه يجعل قطع الدجاج المقلية لذيذة بشكل استثنائي للعملاء. أما في برايتون، فإن المكون الذي لم يعد سريًا تمامًا، ولكنه أصبح أكثر طلبًا، يُدعى جيمستاون أناليتيكس.
صفقة ضخمة في الصيف؟ سعيد الملا أمامه مثال تحذيري
شركة تحليل البيانات هذه هي فرع تابع لشركة «ستارليزارد» (Starlizard) التي يملكها توني بلوم، مالك نادي برايتون. وبمساعدة هذه الشركة، تختار أنديته اللاعبين والمدربين بناءً على معايير إحصائية. وإلى جانب برايتون، هناك أندية أخرى مثل يونيون سانت جيلواز البلجيكي، وهارت أوف ميدلوثيان الاسكتلندي، وميلبورن فيكتوري الأسترالي، التي يتم تزويدها ببيانات استكشافية عن اللاعبين.
يمتلك بلوم حصصًا ملحوظة في جميع هذه الأندية، وقد حققت جميعها نجاحات تاريخية على المدى الطويل وحتى القصير. نجح برايتون في الصعود من الدوري الثالث إلى كأس أوروبا بوتيرة سريعة، واحتفل سانت جيلويس الموسم الماضي بأول لقب بطولة منذ 90 عامًا، وقد يحذو هارت حذوه ويصبح بطلًا اسكتلنديًا للمرة الأولى منذ 86 عامًا.
بفضل عمل الشركة، تطورت برايتون بشكل خاص في السنوات الماضية لتصبح رائدة في مجال اكتشاف اللاعبين القائم على البيانات، حيث تعاقد النادي معهم بتكلفة منخفضة مقارنة بمعايير الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم أعاد بيعهم بربح ضخم. هل تريد أمثلة بارزة؟
سعيد الملا وأسلافه البارزون حول دينيز أونداف: هل تم التوصل إلى اتفاق شفهي مع برايتون؟
دينيز أونداف. استنادًا إلى تحليلات «جيمستاون أناليتيكس»، انتقل لاعب المنتخب الألماني الحالي — الذي يدور حوله جدل كبير في الفترة التي تسبق كأس العالم — في وقت ما من نادي «إس في ميبين» الذي يلعب في الدرجة الثالثة إلى نادي «سانت جيلواز». ثم انتقل لاحقًا إلى نادي «برايتون»، النادي الثاني الذي يديره بلومز، ثم إلى نادي «ف.ف.ب. شتوتغارت».
في يناير 2019، انتقل لاعب يدعى أليكسيس ماك أليستر إلى برايتون مقابل ثمانية ملايين يورو فقط. تم تطويره بعناية في الأرجنتين مع أرجنتينوس جونيورز وبوكا جونيورز، قبل أن يتألق لمدة ثلاث سنوات ونصف تقريبًا مع برايتون، ثم انتقل أخيرًا في عام 2023 بصفته بطل العالم إلى نادي ليفربول مقابل 42 مليون يورو.
في أغسطس 2021، نجح برايتون في التعاقد مع نادي خيتافي، حيث استقطب ظهيرًا جانبيًا فشل في نادي برشلونة مقابل 18 مليون يورو. وبعد عام واحد، انتقل مارك كوكوريلا إلى نادي تشيلسي مقابل أكثر من ثلاثة أضعاف هذا المبلغ (65 مليون يورو). وسار على نفس النهج مويسيس كايسيدو، الذي جلبه برايتون من كولومبيا في عام 2021 مقابل ما يقرب من 30 مليون يورو، وأعاره إلى بيرشوت في بلجيكا، ثم باعه بعد عام ونصف إلى البلوز مقابل مبلغ لا يصدق قدره 116 مليون يورو.
هذه الأمثلة الأربعة على الأقل من الماضي القريب هي التي تركت انطباعًا لدى سعيد الملا. المرور عبر برايتون لا يمكن إلا أن يكون مفيداً لمسيرته وقيمته السوقية. إنه بمثابة الخطة المهنية المثالية لشخص مثل الألماني البالغ من العمر 19 عاماً، عندما يبدو الانتقال إلى نادٍ من الطراز الأول أمراً صعباً للغاية بعد موسم أول قوي في الدوري الألماني مع 1. FC كولن، ولا يزال الوقت غير ملحّ لتحقيق الانطلاقة النهائية.
من المؤكد أن العروض والطلبات من تلك الأندية الكبرى لم تعد تنقص سعيد الملا منذ فترة طويلة. لكن المرشح الأكبر في السباق على المهاجم الموهوب ليس أرسنال أو تشيلسي أو بايرن ميونيخ أو بوروسيا دورتموند أو إنتر ميلان أو باريس سان جيرمان. بل هو فريق سيغولز، الذي يقال إن عائلة الملا قد توصلت بالفعل إلى اتفاق شفهي معه. والآن، حان وقت التفاوض مع "إفزي" حول شروط الانتقال، التي يبدو أنها أصبحت معقدة للغاية. وفقًا لتقرير "سبورت بيلد"، رفع نادي كولونيا مطالبه إلى 50 مليون يورو، ومن غير المؤكد ما إذا كان برايتون سيوافق على ذلك. كان من المفترض أن تنتهي المفاوضات عند 35 مليون يورو.
كان برايتون قد عرض 20 مليون يورو في الصيف الماضي، دون أن يكون المالا قد لعب دقيقة واحدة في الدوري الألماني. كما يُقال إن نادي كولونيا رفض انتقالاً شتوياً مقابل 30 مليون يورو.
سعيد الملا وكواسنيوك وناجلسمان: نجم صاعد يتحول إلى قضية سياسية
يُعد «إل مالا» لاعباً بالغ الأهمية لفريق مدينة الكاتدرائية، بفضل مساهماته الهجومية منذ موسمه الأول، في تحقيق الهدف الكبير المتمثل في البقاء في الدوري. وعلى الرغم من أنه غالباً ما كان يدخل الملعب كبديل تحت قيادة المدرب لوكاس كواسنيوك، الذي تم إقالته الآن، إلا أن «إل مالا» يُعد بلا منازع أهم لاعب هجومي في كولونيا، حيث سجل عشرة أهداف وصنع أربعة تمريرات حاسمة في 27 مباراة بالدوري الألماني. ولهذا السبب أيضًا، أصبح هذا الموضوع سياسيًا بشكل متزايد خلال الموسم. سواء بالنسبة لكواسنيوك أو للمدرب الوطني يوليان ناجلسمان.
فقد تابع ناجلسمان تفسيرات كواسنيوك بشأن إجبار "إل مالا" على الجلوس على مقاعد البدلاء مرارًا وتكرارًا، وامتنع عن ترشيحه للمرة الثانية للانضمام إلى تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) للمباريات الدولية الحاسمة في مارس، والتي تعتبر بمثابة خطوة نحو المشاركة في كأس العالم. وفقًا لناغلسمان، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا مهملًا في العمل الدفاعي. وهذا يؤدي إلى أنه لا يلعب سوى "50 في المائة" من الوقت في كولونيا، وهو ما يعتبر "قليلًا جدًا".
ولكن لأن ناجلسمان منح في الوقت نفسه فرصة للعب لينارت كارل الذي حصل على عدد مماثل من الدقائق في بايرن ميونيخ، فقد تم التشكيك في تصريحات مدرب المنتخب الألماني. على الرغم من عدم اختياره، تألق "إل مالا" يوم الثلاثاء في هجوم منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا، وكان له دور كبير في الفوز على اليونان في "المباراة النهائية" المؤهلة لبطولة أوروبا العام المقبل في ألبانيا وصربيا. سجل "إل مالا" أول أهدافه مع منتخب ألمانيا للشباب بقيادة أنطونيو دي سالفو، وانفجر بالبكاء بعد تسجيله الهدف الأول.
وبعد المباراة، تحدث عن "أكثر اللحظات عاطفية في حياتي". لكن ليس بسبب الهدف المهم. يوم الجمعة، بعد وقت قصير من الفوز 3-0 في التصفيات ضد أيرلندا الشمالية، علم "الملا" بوفاة جدته. ومع ذلك، سافر مع وفد الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى اليونان وأصبح هناك بطل المباراة. كما وجه شكرًا كبيرًا لزملائه في الفريق الذين ساندوه "في هذه الأوقات الصعبة": "بدونكم ما كان بإمكاني تحمل كل هذا. لقد سهلتم عليّ التعامل مع الألم والمضي قدمًا."
لكنه امتنع عن توجيه أي شكر بعد استبعاد كواسنيوك قبل فترة توقف المباريات الدولية. بعد وقت قصير من إعلان نادي 1. FC كولونيا الخبر، نشر "المالا" صورة احتفالية مع زميله في الهجوم راغنار آشي بعد دقائق قليلة فقط. مثير للجدل؟ بالتأكيد. مصادفة؟ ممكن، لكن مع ما سبق من أحداث، فهذا أمر غير محتمل إلى حد ما.
فابيان هورزلر يقلب الموازين مع برايتون: هل ستتبع "أصعب لحظة" في مسيرته الخطوة الكبيرة التالية؟
ومن غير المرجح أيضًا أن ينشر «إل مالا» أي منشورات احتفالية إذا ما قرر برايتون الاستغناء عن مدربه في الأسابيع والأشهر المقبلة. ففي حين يُعتبر فابيان هورزلر، خلف الكواليس، المحرك الرئيسي وراء التعاقد مع «إل مالا»، إلا أن بقاءه مع «السيغولز» ليس أمرًا مؤكدًا على الإطلاق، وفقًا للشائعات. وليس ذلك لأن النادي يريد طرده، بل لأن أندية أخرى أكبر قد وضعته في مرمى اهتمامها. لكن لنبدأ من البداية.
مر هورزلر في برايتون بنهاية العام الماضي وبداية العام الجديد بأكبر أزمة في مسيرته التدريبية التي لا تزال حديثة العهد. لم يحقق أي فوز في الدوري في ديسمبر، وفاز مرة واحدة فقط في يناير. في أوائل فبراير، سخر منه مشجعوه. "ستُطرد في الصباح"، هتفوا بعد الهزيمة على أرضهم أمام كريستال بالاس. تحدث هورزلر عن "أصعب لحظة" في مسيرته.
منذ ذلك الحين، انقلبت الأمور. فاز برايتون بأربعة من مباريات الدوري الخمس الماضية، بما في ذلك فوز 2-1 على ليفربول. ولم يتكبد سوى هزيمة صعبة 0-1 أمام المتصدر أرسنال. ولم يعد الفارق عن المراكز المؤهلة للأوروبية سوى خمس نقاط. نجح هورزلر في تحقيق الانعطافة، لكنه في المقابل أرجأ تحقيق أحد أهداف النادي على المدى القصير. ألا وهو تنمية المواهب وزيادة قيمتها السوقية.
في أوقات الأزمات، تولى اللاعبون الأكبر سناً في التشكيلة، مثل جيمس ميلنر وباسكال غروس وداني ويلبيك، زمام المسؤولية، بينما ظل الشباب مثل يانكوبا مينتيه (21 عاماً) وجورجينيو روتر (23 عاماً) على مقاعد البدلاء في البداية. لكن الأمر لن يبقى على هذا الحال: "سيلعبون دوراً كبيراً في الجزء الأخير من الموسم"، أعلن هيرزلر قبل انطلاق المرحلة الأخيرة من الموسم وبعد أن هدأت العاصفة مؤقتاً.
وهذا تعبير عن الموازنة الصعبة التي يتعين عليه تحقيقها في برايتون. فمن ناحية، عليه أن يعلن الحرب الرياضية على القوى الكبرى في الدوري مثل أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي وليفربول ومانشستر يونايتد. ومن ناحية أخرى، يجب أن يحصل المواهب الشابة والواعدة على وقت لعب كبير لتوليد الإيرادات.
ووفقاً للتقارير، فإن نجاح الألماني في التوفيق بين هذين الأمرين ببراعة في موسمه الأول (المركز الثامن)، وتغلبه الآن على أول أزمة كبيرة، قد أثار اهتماماً كبيراً. وفقًا لـ Sky، يُقال إن هيرزلر يحتل مكانة "متقدمة جدًا" على قائمة المرشحين في مانشستر سيتي، في حال قرر بيب جوارديولا بالفعل ترك منصبه في الصيف. ووفقًا لـ The Athletic، يُقال إنه مرشح أيضًا في باير ليفركوزن ونيوكاسل يونايتد وتوتنهام.
على الأقل من الناحية التعاقدية، الأمر واضح: عقد المدرب البالغ من العمر 33 عاماً ساري المفعول حتى عام 2027، وبالتالي سيكون هناك على الأقل تعويض مالي كبير سيطالب به برايتون. السؤال الوحيد هو ماذا يريد هيرزلر. وهذا بدوره له تأثير مباشر على مستقبل "إل مالاس".
سعيد الملا وبراجان غرودا: مثال تحذيري، ليس كذلك في الواقع
يبدو من المستبعد أن ينضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا إلى برايتون في حال لم يبقَ هيرزلر. وربما يكون هذا هو السبب وراء توقف المفاوضات. يبدو أن الخطر كبير جدًّا حاليًا بالنسبة إلى «إل مالا» في توقيع عقد طويل الأمد مع نادٍ قد لا يستمر فيه أكبر مؤيديه، إلى جانب «جيمستاون أناليتيكس»، في العمل لفترة طويلة.
ولكن إذا تمكن هورزلر من مقاومة عروض الأندية الأخرى وحتى جدد عقده مع برايتون، فسيكون انتقال إل مالا أمراً محسوماً. لكن هذا لا يضمن أن الخطة المهنية المثالية مع برايتون ستنجح على الفور. هنا يمكن أن يكون برايان غرودا مثالاً تحذيرياً لإل مالا، وهو ما يراه الآن أمامه مباشرة في منتخب تحت 21 عاماً وفي الدوري الألماني.
كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد ظهر أيضًا على رادار برايتون بفضل هيرزلر وجمستاون أناليتيكس، بعد أن أصبح نجمًا صاعدًا في الدوري الألماني في موسمه الأول (والوحيد) كلاعب محترف مع ماينز 05، تمامًا مثل "إل مالا". بعد 30 مباراة فقط في الدوري الألماني، وأربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، جعل نادي الدوري الإنجليزي الممتاز غرودا، بعد وصول هيرزلر بفترة وجيزة، أغلى صفقة انتقال في تاريخ نادي راينهيسن.
دفع فريق سيغالز 31.5 مليون يورو في ذلك الوقت، متفوقًا بذلك حتى على نادي بايرن ميونيخ الذي كان مهتمًا أيضًا بـ غرودا. وقد أكد اللاعب ذلك بنفسه مؤخرًا وبصراحة تامة. لم تؤتِ هذه الاستثمار ثمارها بعد. كان غرودا يتنقل باستمرار في برايتون بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء، وكان يعاني باستمرار من إصابات طفيفة.
"نحن راضون تمامًا عن تطوره، لكنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي نريده"، هذا ما قاله هيرزلر في ديسمبر من العام الماضي. بعد بضعة أسابيع، انتهى فصل الدوري الإنجليزي الممتاز، على الأقل مؤقتًا، بالنسبة لغرودا. انتقل على سبيل الإعارة إلى آر بي لايبزيغ، حيث سجل منذ ذلك الحين في ثماني مباريات فقط عددًا من المشاركة في الأهداف (5) يقارب ما سجله في 20 مباراة مع برايتون هذا الموسم (6).
وقد أفاد موقع "كيكر" مؤخرًا أن النادي الساكسوني سيسعى إلى إجراء محادثات مع النادي الإنجليزي للتفاوض على انتقاله بشكل دائم. ولا توجد خيار شراء. وبالتالي، فإن برايتون يتطلع إلى تحقيق ربح من انتقال غرودا، على الرغم من أنه لم يتمكن من التألق كثيرًا حتى الآن، على الأقل في إنجلترا.
وفي هذا الصدد، قد يكون المثال التحذيري لغرودا بالنسبة لإل مالا تأكيداً آخر على خطته المهنية. فمن برايتون، هناك العديد من الطرق المؤكدة المؤدية إلى النجاح. ومن يظهر على رادار النادي هناك، قد يصبح قيمته مضاعفة في غضون بضع سنوات. وذلك بفضل المكون السري.
سعيد الملا: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف تمريرات حاسمة 1.FC كولونيا 29 10 4 نادي فيكتوريا كولونيا 45 14 6 نادي فيكتوريا كولونيا 19 11 6