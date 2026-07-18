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علي سمير

تكفل بكل المتطلبات المالية .. شخصية بارزة في النصر حسمت صفقة سامو كوستا رغم الأزمة المالية!

النصر
دوري روشن السعودي
انتقالات
مايوركا

صعوبات شديدة يواجهها العالمي هذا الصيف

كشف الإعلامي السعودي محمد البكيري، عن دور محمد الخريجي عضو شرف نادي النصر السعودي، في صفقة التعاقد مع سامو كوستا لاعب ريال مايوركا.

النصر تخلى مؤخرًا عن الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش بعد انتهاء عقده، ليكون بحاجة إلى لاعب وسط جديد من نفس النوعية، ليقع الاختيار على البرتغالي كوستا.


  • Girona FC v RCD Mallorca - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    تفاصيل الصفقة

    وتوصل النصر لاتفاق نهائي مع ريال مايوركا، على التعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي، على أن يتم تسديد قيمة شراء عقده على دفعتين.

    وقال الصحفي متعب العواد، إن الصفقة باتت محسومة بنسبة كبيرة، بعد اتفاق إدارة النادي على كافة الشروط الشخصية الخاصة بانتقال كوستا للعالمي.


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  • دور الخريجي

    وفي هذا السياق، قال الإعلامي محمد البكيري، إن عضو شرف النصر محمد الخريجي، هو من تكفل بكل المتطلبات المالية الخاصة بصفقة المحترف البرتغالي سامو كوستا.

    وجاءت هذه الخطوة، كتسهيل منه لحسم الأمور سريعًا، وذللك في ظل القيود المالية التي يعيشها النادي حاليًا، وتحول دون إتمام صفقاته والتزاماته الخاصة بالموسم الجديد.




  • Samu Costa Nassr (Goal Only)Goal AR

    من هو سامو كوستا؟

    في تقرير نشره موقع "Breakingthelines"، وصف خلاله سامو كوستا، بأنه يستحق أن يكون الممثل البديل، لتأدية دور جيرارد بتلر، الذي قام بشخصية الملك ليونيداس في فيلم "300"، في ظل طريقة لعبه التي تشبه "المحاربين"، والتي تعود إلى كونه بمثابة "ركيزة دفاعية"، يقدم مستويات عالية في الثلث الدفاعي.

    في حالة انتقاله إلى نادي النصر، فإن "العالمي" سيكسب جهود لاعب يمتاز بتلك الخصائص..

    * القوة في الالتحامات الثنائية.

    * قدرة فائقة على استعادة الكرات وقطع التسديدات.

    * تغيير اتجاه اللعب بتمريرات طويلة دقيقة.

    * براعة في المواجهات الهوائية.

    ولعل الموسم الماضي "2025-2026" كان شاهدًا على تحسن كبير في أداء سامو كوستا "الهجومي" مع ناديه ريال مايوركا، حيث صار من أبرز هدّافي الفريق، برصيد 7 أهداف وتمريرتين حاسمتين في الدوري الإسباني.

    ورغم أن الهجوم كان بمثابة إحدى نقاط الضعف لدى كوستا، في ظل تركيزه على التأمين الدفاعي، إلا أنه برع بشكل كبير، خلال مبارياته مع مايوركا، حيث تظهر الخريطة الحرارية، مدى انتشاره اللاعب في جميع أرجاء الملعب، ومدى خطورته كلاعب "بوكس تو بوكس"، فضلًا عن قوة قدمه اليسرى التي سجل منها خمسة أهداف في الليجا.

    وفي تقرير نشره نادي مايوركا، عبر موقعه الرسمي، في أكتوبر 2024، بعنوان "سامو كوستا الذي لا يملّ"، حيث اكتفى النادي الإسباني، بأنه لاعب تزعم صدارة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافة داخل الملعب، على مدار 10 مباريات في الليجا، بمسافة 116.5 كيلو متر، فضلًا عن تألقه في عملية استعادة الكرات.

    وفي ذلك السياق، فإن كوستا أيضًا يعد أحد أكثر اللاعب تعرضًا للأخطاء والضرب من الخصوم، بسبب قدرته العالية على الاحتفاظ بالكرة واستخلاصها من الخصوم.

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  • تم ترشيحه للدوري الإنجليزي

    ورغم قلة مشاركته في كأس العالم، إلا أن ما قدمه مع ريال مايوركا، جعله مرشحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

    وتوقع آندي براسيل، خبير كرة القدم الأوروبية، بأن وجهة سامو كوستا ستكون إلى البريمييرليج، بفضل قدراته البدنية العالية، وقوته في الالتحامات، واصفًا إياه بأن انضمامه إلى منتخب البرتغال، كان بمثابة ضم "حصان أسود" في بطولة المونديال، فيما رشحه للانتقال إلى أحد أندية أستون فيلا، تشيلسي، نيوكاسل، أو توتنهام.

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