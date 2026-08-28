فيديو | "قيمته 17 مليونًا وتبيعونه للاتحاد بـ30؟" .. اعتراض قوي على سعر ريتسو دوان، ورد ألماني: إنه يشبه آريين روبن!

أثارت صفقة انتقال ريتسو دوان من آينتراخت فرانكفورت إلى صفوف الاتحاد السعودي هذا الصيف، حالة من الجدل، بسبب القيمة المالية التي سيدفعها العميد لنظيره الألماني.

وفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن دوان أصبح على أعتاب الانضمام لصفوف العميد مقابل 30 مليون يورو، وذلك لسد الفراغ الناتج عن رحيل موسى ديابي إلى باير ليفركوزن.



