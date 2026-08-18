فيرمين لوبيز عن "تنازله" بعد صفقة رودري: أشعر بالحزن الشديد!

بعد وصوله إلى برشلونة لإنهاء صفقة انتقاله البالغة 65 مليون جنيه إسترليني، أفادت التقارير أن رودري طلب القميص رقم 16 الذي اشتهر به، وهو الرقم نفسه الذي ارتداه بتميز كبير خلال مسيرته الحافلة بالألقاب التي استمرت سبع سنوات مع مانشستر سيتي.

وقد أدى ذلك إلى إجراء تعديل داخل تشكيلة الفريق، حيث تخلى فيرمين عن هذا الرقم ليرتدي بدلًا منه الرقم 7 الذي تركه مؤخرًا المهاجم الجديد لباريس سان جيرمان، فيران توريس.

وفي تعليقه على هذا التغيير، اعترف فيرمين بأنه على الرغم من حماسه للمستقبل، فإن التخلي عن رقمه السابق يمثل له شعورًا مختلطًا بين الفرح والحزن.

وقال لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا في مقابلة مع صحيفة «دياري آرا»: «الرقم 7 هو رقم لطالما أحببته، وقد ارتداه بعض أعظم اللاعبين في تاريخنا. وبما أنه كان متاحًا، فقد طلبتُه وأنا سعيد جدًّا بارتدائه».

وأضاف: «أشعر بالحزن الشديد للتخلي عن الرقم 16 لأنه كان له مكانة خاصة في قلبي بعد هذه المواسم التي قضيتها مع الفريق الأول. لكنني متأكد من أنه سيكون في أيدٍ أمينة».