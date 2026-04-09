صفقة رعاية تنطوي على إثارة كبيرة! نجم بايرن ميونيخ يصبح الوجه الجديد لـ«ريد بول»

ما يثير استياء المشجعين بشكل خاص هو أن مشاريع «ريد بول» الكروية أُنشئت في المقام الأول لتسويق منتج «ريد بول»، وأن كرة القدم ليست سوى وسيلة لتحقيق غاية. ومشجعو بايرن ميونيخ ليسوا بأي حال من الأحوال المنتقدين الوحيدين — ففي أجزاء كبيرة من الدوري الألماني، يلقى هذا النهج رفضًا شديدًا، لا سيما من قبل مجموعات المشجعين المنظمة.

في بداية العام الماضي، أثار يورغن كلوب جدلاً بانتقاله إلى مجموعة ريد بول. وعبر مشجعو نادي 1. FSV Mainz 05، أول نادٍ درب فيه كلوب، عن استيائهم من قراره عبر لافتات عديدة. ومن بين العبارات التي كُتبت: "هل جننت يا كلوب؟" وكتبت جماعة "ألترا ماينز" على لافتة أخرى: "لقد نسيت كل ما قدمناه لك".

أما "مجموعة ألترا راينغولد" فقد كتبت: "كلوب: 'أنا أحب الناس، إلى أن يخيبوا ظني'". في إشارة إلى تصريح أدلى به المدير الفني السابق لفريق ليفربول الصيف الماضي. حيث قال في بودكاست "Im Kopf des Trainers": "أنا أحب الناس. ... أتعامل مع الناس بصراحة تامة، حتى يخيبوا ظني. لا أتعامل معهم من البداية باعتقاد أنهم سيخيبون ظني على الأرجح".



