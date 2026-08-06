ماذا بعد التحقيق في صفقة ديون لوبي؟.. حقيقة معاقبة الاتحاد وتوضيحات مثيرة

منذ أعلنت المصادر الموثوقة، اتفاق عملاق جدة الاتحاد مع نادي ألميريا الإسباني، على شراء عقد النجم السنغالي ديون لوبي مقابل 19 مليون يورو؛ والتشكيكات بدأت تُلاحق هذه الصفقة، بشكلٍ كبير للغاية.

السبب؟.. البعض زعم أن ألميريا، المملوك لرجل الاعمال السعودي محمد الخريجي، والذي يستثمر فيه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يُعاني من أزمة مالية؛ بدرجة تجعله في حاجة إلى عمليات بيع كبيرة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ولذا.. يُقال إنه تم فرض صفقة لوبي على الاتحاد، بمبلغ مالي ضخم يفوق قيمته السوقية الحقيقة؛ من أجل مساعدة الخريجي، فقط.

وما زاد الطين بلة، هو الخبر الذي ذكره الصحفي الرياضي محمد البكيري، خلال الساعات القليلة الماضية؛ حيث أكد أن الرابطة السعودية المحترفة وجهت خطابًا إلى العميد الاتحادي، لمعرفة سبب قيمة صفقة لوبي الضخمة.

وحسب نفس الخبر؛ قدرت الرابطة قيمة صفقة النجم السنغالي بـ2 إلى 4 ملايين يورو، وهي أقل بكثير من المبلغ الذي اتفق عليه الاتحاد وألميريا.