صفقة انتقال مفاجئة لنيك وولتمادي وبوروسيا دورتموند؟ "لدينا لاعب بنفس المواصفات"

وكانت صحيفة «بيلد» قد ذكرت أن نادي دورتموند يفكر في إعادة وولتماد إلى الدوري الألماني في حال رحيل جيراسي. وجاء ذلك في أعقاب شائعة نشرتها «بيلد» أيضًا، مفادها أن جيراسي يرغب في مغادرة «الصفراء والسوداء» الصيف المقبل على الرغم من أن عقده ساري المفعول حتى عام 2028.

وكان وولتمادي قد انتقل الصيف الماضي من في إف بي شتوتغارت إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 95 مليون يورو، لكنه يمر هناك بأزمة حقيقية، على الأقل فيما يتعلق بتسجيل الأهداف، بعد بداية قوية، لأن المدرب إيدي هاو لم يعد يشركه في مركزه المفضل.

قال وولتميد مؤخرًا لصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ": "أعلم أن الناس يربطونني بالأهداف، لكن لا يمكن مقارنة معدل أهداف المهاجم بمعدل أهداف لاعب خط الوسط الذي يلعب على بعد 50 أو 60 أو 70 مترًا من مرمى الخصم"، وأضاف: "أنا الآن نيك وولتميد مختلف تمامًا عما كنت عليه في بداية الموسم!"

لا يريد وولتمادي مغادرة فريق "المغار" بعد عام واحد فقط، وفقًا لصحيفة "بيلد". ولا يوجد اهتمام بذلك أيضًا، وفقًا لريكن، لأنه لا توجد حاجة لاتخاذ أي إجراء في رأي رئيس بوروسيا دورتموند - وينطبق ذلك أيضًا على الشائعات المتداولة حول فيسنيك أسلاني، الذي يرتبط بالانتقال إلى بوروسيا دورتموند منذ وصول أولي بوك كمدير رياضي جديد في دورتموند على الأقل.

كان بوك قد جلب أسلاني في السابق على سبيل الإعارة إلى نادي SV Elversberg، مما مهد الطريق أمام لاعب المنتخب الكوسوفي لتحقيق انطلاقته النهائية في كرة القدم الاحترافية الألمانية. لكن فيما يتعلق بانتقال أسلاني أيضًا، يقول ريكن: "لدينا لاعبان بنفس المواصفات!"