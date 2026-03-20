وفقًا لمعلومات وكالة رويترز الإخبارية الشهيرة، يسعى «الشياطين الحمر» إلى التعاقد مع برونو غيمارايس. ويقال إن المفاوضات مع نادي نيوكاسل يونايتد بشأن لاعب خط الوسط قد وصلت إلى مرحلة متقدمة.
صفقة انتقالات مدوية في الدوري الإنجليزي تبدأ في التبلور! يبدو أن مانشستر يونايتد على وشك إبرام صفقة بقيمة 80 مليون يورو
ووفقًا للتقرير، سيتعين على الفريق الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز أن يدفع مبلغًا ضخمًا لضم اللاعب البرازيلي. وتشير التقديرات إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 80 مليون يورو.
من المقرر أن يخلف غيمارايس مواطنه كاسيميرو في مانشستر. ومن المعروف أن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا سيغادر مانشستر يونايتد في نهاية الموسم الحالي دون مقابل. ومع ذلك، لا يُعرف وجهته الجديدة، لكن من المتوقع أن يغادر أوروبا مرة أخرى.
- AFP
لعبة البوكر في غيماريش: هل سيشكل ريال مدريد مشكلة؟
ومع ذلك، تقر وكالة رويترز بأن المفاوضات حول جيمارايس قد تتعثر، حيث يُقال إن ريال مدريد قد بدأ في استكشاف إمكانية التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا. وإذا ما قرر «الملكيون» بالفعل المضي قدمًا في هذه الصفقة، فستتضاءل فرص مانشستر يونايتد في الفوز بخدماته بشكل كبير.
من ناحية أخرى، يبدو أن فرص نيوكاسل في الاحتفاظ بغيمارايس ضئيلة، على الرغم من أن عقده يمتد حتى عام 2028. في الأسابيع الماضية، أفادت عدة وسائل إعلام إنجليزية بشكل متفق عليه أن نادي اللاعب الدولي نيك وولتميد يواجه خطر بيع لاعبيه. وبسبب التراجع الرياضي، يُتوقع بالفعل تكبد خسائر مالية كبيرة، ولهذا السبب يُقال إن إدارة النادي تفكر في التخلي عن بعض النجوم، ومن بينهم أنتوني جوردون وساندرو تونالي.
نيوكاسل يمر بموسم سيئ - مانشستر يونايتد هو الفريق الأبرز حالياً
يحتل نيوكاسل المركز التاسع فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد انتهى مشواره بالفعل بعد الهزيمة الساحقة في مباراة الإياب من دور الـ16 أمام برشلونة. في المقابل، يُعد غيمارايس من بين اللاعبين القلائل الذين يقدمون أداءً جيدًا ومستمرًا هذا الموسم. فقد سجل تسعة أهداف وصنع سبع تمريرات حاسمة في 35 مباراة في جميع المسابقات.
في المقابل، يعد مانشستر يونايتد الفريق الأكثر بروزاً في إنجلترا حالياً. فقد فاز المدرب المؤقت مايكل كاريك بسبع مباريات من أصل تسع خاضها حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر مباراة واحدة فقط.
برونو غيمارايس: بيانات الأداء والإحصائيات مع نيوكاسل يونايتد
الألعاب 189 الأهداف 31 التمريرات الحاسمة 31