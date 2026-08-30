هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Artem Bondarinco Ahlisocial gfx
محمود خالد

بوندارينكو قد يصبح الضحية .. علاقة مع وكيل لاعبين شهير تورط الأهلي في صفقته الجديدة!

أرتيم بوندارينكو
الأهلي
دوري روشن السعودي

الجدل يبقى مستمرًا في صفقات الأهلي..

لم يقدم أرتيم بوندارينكو، البداية التي ترقَ لتطلعات جماهير الأهلي، عندما قرر المدير الفني مارينو بوسيتش، منحه فرصة المشاركة "أساسيًا"، لأول مرة، في مباراة الخلود.

الأهلي تجرع مرارة الهزيمة الأولى ونهاية نظافة شباكه، أمام الخلود، الذي حقق انتصارًا عليه بنتيجة (3-1)، على ملعب الحزم في الرس، ضمن حساب الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2026-2027.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • ماذا قدم أرتيم في مشاركته الأساسية الأولى؟

    ورغم أنه من المبكر الحكم على أداء القادم من شاختار دونيتسك، إلا أن لاعب الوسط الأوكراني، اعتمد في ثنائيته مع فالنتين أتانجانا، على محاولة إبعاد الكرة، بينما كان الآخر يتولى مهمة افتكاك الكرات.

    أضف إلى ذلك، معاناة أرتيم بوندارينكو في لعبة (واحد ضد واحد)، فضلًا عن إهدار عدة فرص، حيث أطاح بكرة خطيرة في السماء.

    أرتيم، القادم من شاختار، وجد نفسه في اختيار صعب للغاية، حيث يقود "شعلة" بطل نخبة آسيا، في مركز هو بحاجة ماسًة إليه (مركز 8)، وبديل للاعب سابق كان يملك خبرة واسعة، مثل كيسييه، ثم يقرر بوسيتش، إشراكه "أساسيًا" لأول مرة، على حساب جالينو، في قائمة الأجانب، ليكوّن ثنائية مع فالنتين أتانجانا.

    ورغم ذلك، إلا أن لقطتين ربما كانتا لتخرج أرتيم بصورة إيجابية، في مباراته الأولى كأساسي..

    * تمريرة بالكعب إلى سعد بالعبيد، وتسديدة يبعدها الدفاع في الدقيقة 12.

    * تفويتة من فراس البريكان لتمريرة إيفان توني، لتصل إلى أرتيم الذي يسددها فوق العارضة، في الدقيقة 24.

    • إعلان

  • علاقة برتغالية وراء صفقة أرتيم

    وفي هذا السياق، فجّر موقع Tribuna، مفاجأة من العيار الثقيل، مشيرًا إلى أن تعاقد الأهلي مع أرتيم بوندارينكو، مرتبط بنفوذ وكيل الأعمال البرتغالي جورج مينديش، وأن علاقته مع المدير الرياضي روي بيدرو باراز، هي السبب وراء صفقة الأوكراني.

    مينديش وروي بيدرو، يرتبطان بعلاقة مهنية قوية، وقدرة على العمل معًا، خاصة وأنه الوكيل البرتغالي لعب دورًا في تولى باراز منصب المدير الرياضي في بنفيكا مسبقًا.

    وطبقًا لعلاقته مع روي بيدرو، فقد قام جورج مينديش بالضغط عليه من أجل التعاقد مع "المُعار" من شاختار، والذي جاء بطلب مباشر من وكيل اللاعبين، بدلًا من الاستناد إلى الخطط الرياضية الخاصة بالنادي.

    وبحسب تلك الرواية، فإن السبب وراء انتقال أرتيم بوندارينكو، جاء فقط بسبب العلاقة المباشرة بين جورج مينديش وروي بيدرو باراز، وهو السيناريو الذي قد يجعل المدير الرياضي في انتظار المزيد من الجدل، في علاقته مع جماهير الأهلي التي شنت ضده هجومًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى حدة المطالبة بالطرد.

  • هجوم شرس ضد بوندارينكو

    أحد من انتقدوا بوندارينكو بقوة؛ الناقد الرياضي عبدالرحيم جيزاوي، الذي يرى أنه يظهر في صورة "لاعب مدلل" لا يركض داخل المستطيل الأخضر.

    وقال جيزاوي في تصريحاته لبرنامج "دورينا غير": "انظروا لطريقته التي يسدد بها الكرة، هل هذه طريقة لاعب محترف؟، يسدد الكرة من تحته، هذا اللاعب به شيء غريب، يسدد بطريقة غريبة أمام المرمى. استغرب تعاقد الأهلي معه".

    وأضاف: "المدرب مارينو بوسيتش يأبى أن يغير أرتيم رغم أنه كان سيئًا جدًا. أرتيم لم يركض 100% في المباراة، حتى انظروا كم مرة خسر الكرة، لكن بوستيش أخرج فراس البريكان وترك أرتيم، لو وقع الأهلي مع جدار كان أفضل من الأوكراني، الذي إن منحته الكرة .. يعيدها لك مرة أخرى، هذا فقط ما يقدمه حتى لا يركض، هو لاعب مدلع (مدلل)".

    وبخلاف جيزاوي، فقد صرح الناقد الرياضي عماد السالمي، عبر برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، أن بوندارينكو ليس بلاعب جيد وضيع فالنتين أتانجانا وإدوارد سبيرتسيان، مضيفًا أن الأهلي ليس في حاجة لأرتيم من الأساس، والتعاقد معه قضية فاشلة.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • روي بيدرو متهم بـ"السمسرة"

    وبعيدًا عن ملف أرتيم بوندارينكو، فإن الموقع ذاته كشف عن استهداف الأهلي لظهير نيوم، عبد الملك العييري، ورغم موافقة الأخير مقابل ما لا يقل عن 35 مليون يورو، فقد عارض روي بيدرو، دفع هذا المبلغ، فيما يبحث عن لاعبين أجانب بدلًا من المحليين.

    وواجه روي بيدرو اتهامات بالتلاعب بصفقات الأهلي، وأنه يتردد في التعامل مع وكالات بعيدة عن المجموعة التي سبق وأن تعامل معها، كما يسعى لإشراك وسيط برتغالي في كل صفقة، مع احتمال الحصول على عمولة.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي