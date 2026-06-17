أهم صفقات اللاعبين لهذا الأسبوع | ريال مدريد يتسوق من الدوري الإنجليزي "مرتين" ويوفنتوس يحسم التعاقد مع بوجا

لم يهدر جوزيه مورينيو أي وقت في إحداث تغييرات جذرية في تشكيلته عقب الإعلان عن توليه مهام التدريب في ريال مدريد، حيث استعان بخبرة مواطنه البرتغالي برناردو سيلفا ليعمل معه في سانتياجو برنابيو.

بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي عقب فوزه بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، ومجموعة كبيرة من الألقاب الأخرى تحت قيادة بيب جوارديولا، يتوجه برناردو الآن إلى ريال بموجب عقد مدته سنتان في محاولة لاستعادة لقب الدوري الإسباني من برشلونة.