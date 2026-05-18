أحمد فرهود

5 صفقات محتملة: الاتحاد يختار "مطاريد" الهلال والنصر.. ثورة محلية تعالج مشاكل العميد ولكن!

كواليس ميركاتو الاتحاد..

من رحم الرماد، تولد الثورة دائمًا.. ففي جدة، حيث لم تهدأ عاصفة الغضب الجماهيري، طوال موسم 2025-2026 "العجاف"؛ قرر صناع القرار في نادي الاتحاد ألا يكتفوا بمسح غبار الخيبة، بل بهدم الهيكل القديم وبنائه من جديد.

وفي هذا الصيف، لا صوت يعلو داخل قلعة العميد، فوق الغربلة الشاملة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ فهُناك ثورة صفقات محلية "محتملة"، لإعادة هوية البطل المفقودة.

ولم يعد الأمر مجرد رغبة في التدعيم فقط، وإنما هو قرار استراتيجي للعودة إلى المُنافسة بقوة، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ مع إيصال رسالة إلى جميع المنافسين الكبار، وهي: "عميد آسيا يمرض.. لكنه لا يموت أبدًا".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ الصفقات المحلية التي رصدها نادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي، وكيف يُمكن أن تخدم العميد في الموسم الرياضي القادم.

  • FC Machida Zelvia v Al Ittihad: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    الاتحاد يرصد 5 صفقات محلية في الميركاتو الصيفي

    بداية.. يجب الإشارة إلى الخبر الذي نشره موقع "365Scores"، خلال الساعات القليلة الماضية، وكشف فيه عن رصد نادي الاتحاد 5 صفقات محلية، لضمها إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم؛ وهي:

    * أولًا: الظهير الأيمن محمد محزري "التعاون".

    * ثانيًا: الظهير الأيسر فارس عبدي "نيوم".

    * ثالثًا: الجناح الأيمن مهند آل سعد "نيوم".

    * رابعًا: الجناح الأيسر خالد الغنام "الاتفاق".

    * خامسًا: الجناح الأيسر عبدالعزيز العليوة "الخلود".

    ومن هذه الأسماء؛ سنجد أن الخماسي المحلي الذي رصده العميد الاتحادي في الميركاتو الصيفي القادم، يجيدون في 4 مراكز مختلفة.

    وهذا يعني أن الاتحاد، سيركز على تدعيم المراكز الحيوية الأخرى في صفوف الفريق الأول، بصفقات أجنبية؛ مثل: "قلب الدفاع، وسط الميدان ورأس الحربة".

    وأكبر دليل على ذلك؛ هو أن نفس الخبر - سالف الذكر - أعلن رغبة الاتحاد في التعاقد مع النجم الأوروجوياني ناهيتان نانديز، متوسط ميدان نادي القادسية.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    خبرة كبيرة لصفقات الاتحاد "المحتملة" رغم صغر السن!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ إذا ركزنا على الصفقات المحلية التي يريد نادي الاتحاد التعاقد معها، سنجد أنها تمتلك الكثير من الخبرة رغم صغر سنها.

    نعم.. خبرة هؤلاء اللاعبين؛ تعود إلى كونهم مثّلوا الأندية السعودية الكبيرة أو خاضوا تجارب احترافية سابقة، وذلك على النحو التالي:

    * 1/ خالد الغنام "25 عامًا": لعب في نادي النصر سابقًا؛ كما ارتدى قميص الهلال لمدة موسم رياضي واحد "2024-2025"، على سبيل الإعارة.

    * 2/ عبدالعزيز العليوة "22 عامًا": هو أحد أبناء النصر الذي لعب في جميع فئاته السنية؛ قبل أن يقود نادي الخلود في أول مواسمه معه "2025-2026"، إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * 3/ مهند آل سعد "22 عامًا": خاض تجربتين احترافيتين مع دونكيرك الفرنسي ولوزان السويسري؛ وذلك في الفترة من يناير 2025 إلى بداية العام الحالي.

    * 4/ فارس عبدي "27 عامًا": وُلِد في الولايات المتحدة الأمريكية ولعب هُناك مع جامعة فيرجينيا ونادي أوستن بولد؛ كما خاض تجربة مع الفريق الثاني للوزان السويسري.

    حتى أن محمد محزري "23 عامًا"، رغم أنه لم يخض تجربة احترافية أو يُمثّل الهلال والنصر؛ ولكنه ارتدى قمصان أندية كبيرة "الاتفاق سابقًا والتعاون حاليًا"، ولعب مع الفئات السنية للمنتخب السعودي.

  • Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    ندم "هلالي - نصراوي" على ضياع هذا الثنائي!

    لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث أن "تخلي" عملاقي الرياض الهلال والنصر عن نجوم مثل خالد الغنام وعبدالعزيز العليوة، ليس معناه أنهما كانا على حق.

    بل على العكس تمامًا؛ هُناك دهشة في الأوساط الجماهيرية للهلال والنصر حاليًا، بسبب التخلي عن هذين الاسمين تحديدًا.

    مثلًا.. الجناح الأيسر خالد الغنام هو أفضل محلي تقريبًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بفضل مستوياته الرائعة وأرقامه مع نادي الاتفاق، على النحو التالي:

    * مباريات: 32.

    * دقائق: 2.171.

    * مساهمات تهديفية: 18.

    * أهداف: 13.

    * تمريرات حاسمة: 5.

    ومع تراجع مستوى القائد سالم الدوسري، وعدم وجود بديل له؛ أُصيب الجمهور الهلالي بدهشة كبيرة للغاية، بسبب عدم تفعيل بند شراء هذا اللاعب.

    وكما ذكرنا.. لعب الغنام "مُعارًا" من الاتفاق إلى الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ حيث كان بإمكان الزعيم أن يشتريه بشكلٍ نهائي، ولكنه لم يفعل ذلك.

    بينما الجناح الأيسر عبدالعزيز العليوة، وهو ابن نادي النصر سابقًا، فقد أثبت أنه كان يستطيع أن يصبح حلًا كبيرًا لقلعة العالمي، حتى ولو كان بديلًا على "الدكة"؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: حلول فنية "1 ضد 1"؛ تساعد على فك التكتلات الدفاعية.

    * ثانيًا: مرونة اللعب في الجناحين؛ رغم أن مركزه الأساسي على الطرف الأيسر.

    * ثالثًا: بعض المساهمات التهديفية المؤثرة؛ حتى ولو كان يحتاج أن يُحسن هذا الجانب.

    وسجل العليوة 5 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 2.615 دقيقة شارك فيها مع نادي الخلود، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ كما لعب دورًا كبيرًا في إيصال الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل الخسارة (1-2) أمام الهلال.

    وانضم العليوة إلى الخلود في صيف 2025، قادمًا من فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، حتى 30 يونيو 2030.

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كلمة أخيرة.. اختيارات محلية موفقة للاتحاد ولكن!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن عملاق جدة الاتحاد يحتاج إلى كل هذه الصفقات - سالفة الذكر -، وتحديدًا في "الظهير الأيسر والجناحين الهجوميين".

    ويُعاني الاتحاد من نقص كبير في مركز الظهير الأيسر؛ إلى جانب عدم وجود العناصر المحلية المؤثرة في الجناحين، وخاصة مع كثرة مشاكل اللاعب المخضرم عبدالرحمن العبود.

    وربما تكون الرغبة الاتحادية، في تدعيم الظهير الأيمن، هي من تثير بعض الجدل؛ نظرًا لامتلاك الفريق لاعبين مهمين في هذا المركز، على النحو التالي:

    * أولًا: مهند الشنقيطي.

    * ثانيًا: أحمد الجليدان.

    إلا أن الجليدان لم يقدّم المأمول منه؛ لذا.. ربما يتم الاستغناء عنه في الصيف القادم، والتعاقد مع محمد محزري.

    وليس شرطًا أن يكون محزري بديلًا للشنقيطي، حال التعاقد معه بشكلٍ رسمي؛ بل قد ينتزع "المركز الأساسي" منه، خاصة أن الأخير غير مضمون ثبات مستواه طوال الموسم.

    وبالتالي.. فإن اختيار كل هذه الصفقات أمرًا موفقًا بنسبة 100% على الورق، في انتظار حسم التعاقد معهم على أرض الواقع؛ لكن مع شرط مهم للغاية.. هو ضرورة ضم نجوم أجانب كبار معهم، يرفعون من مستوى الفريق المتهالك.

    أي أنه من غير المنطقي، أن يكتفي الاتحاد بهذه الصفقات المحلية؛ ثم يتم إلقاء اللوم عليهم، حال فشل الفريق في التتويج بالبطولات الموسم القادم.