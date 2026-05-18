5 صفقات محتملة: الاتحاد يختار "مطاريد" الهلال والنصر.. ثورة محلية تعالج مشاكل العميد ولكن!

لم ينتهِ حديثنا عند ما سبق؛ حيث أن "تخلي" عملاقي الرياض الهلال والنصر عن نجوم مثل خالد الغنام وعبدالعزيز العليوة، ليس معناه أنهما كانا على حق.
بل على العكس تمامًا؛ هُناك دهشة في الأوساط الجماهيرية للهلال والنصر حاليًا، بسبب التخلي عن هذين الاسمين تحديدًا.
مثلًا.. الجناح الأيسر خالد الغنام هو أفضل محلي تقريبًا، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بفضل مستوياته الرائعة وأرقامه مع نادي الاتفاق، على النحو التالي:
* مباريات: 32.
* دقائق: 2.171.
* مساهمات تهديفية: 18.
* أهداف: 13.
* تمريرات حاسمة: 5.
ومع تراجع مستوى القائد سالم الدوسري، وعدم وجود بديل له؛ أُصيب الجمهور الهلالي بدهشة كبيرة للغاية، بسبب عدم تفعيل بند شراء هذا اللاعب.
وكما ذكرنا.. لعب الغنام "مُعارًا" من الاتفاق إلى الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025؛ حيث كان بإمكان الزعيم أن يشتريه بشكلٍ نهائي، ولكنه لم يفعل ذلك.
بينما الجناح الأيسر عبدالعزيز العليوة، وهو ابن نادي النصر سابقًا، فقد أثبت أنه كان يستطيع أن يصبح حلًا كبيرًا لقلعة العالمي، حتى ولو كان بديلًا على "الدكة"؛ للأسباب التالية:
* أولًا: حلول فنية "1 ضد 1"؛ تساعد على فك التكتلات الدفاعية.
* ثانيًا: مرونة اللعب في الجناحين؛ رغم أن مركزه الأساسي على الطرف الأيسر.
* ثالثًا: بعض المساهمات التهديفية المؤثرة؛ حتى ولو كان يحتاج أن يُحسن هذا الجانب.
وسجل العليوة 5 أهداف وصنع 4 آخرين، خلال 2.615 دقيقة شارك فيها مع نادي الخلود، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ كما لعب دورًا كبيرًا في إيصال الفريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل الخسارة (1-2) أمام الهلال.
وانضم العليوة إلى الخلود في صيف 2025، قادمًا من فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حيث يرتبط بعقدٍ معه حاليًا، حتى 30 يونيو 2030.