"صفعة على الوجه" .. أساطير ألمانيا يهاجمون عودة نوير للمنتخب وقائد بايرن يرد!

لم يتردد لوثار ماتيوس في تقييمه للوضع، مشيرًا إلى أن إعادة ضم مانويل نوير في اللحظة الأخيرة تشكل إهانة كبيرة لأولئك الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم.

وفي حديثه إلى قناة "سكاي"، أعرب عن قلقه بشأن الطريقة التي عومل بها الحارس الأساسي الحالي، أوليفر باومان.

قال ماتيوس: "لا أعرف ما هي المحادثات التي جرت، إنها صفعة على وجه أوليفر باومان، خاصة إذا لم تكن قد تحدثت معه بعد. كان يجب أن تعده لذلك – من الناحية الإنسانية، كان عليك ذلك. بالطبع، يجب على مانويل نوير أيضًا أن يمنح يوليان ناجلسمان الضوء الأخضر بوجوده. كل هذا مجرد تكهنات. أفضل حارس مرمى هو مانويل نوير؛ وقد أثبت ذلك أيضًا. أما باومان فقد قدم مباريات رائعة".