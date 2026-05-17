Getty Images Sport
"صفعة على الوجه" .. أساطير ألمانيا يهاجمون عودة نوير للمنتخب وقائد بايرن يرد!
ماتيوس ينتقد القرار الذي شكل صفعة على الوجه
لم يتردد لوثار ماتيوس في تقييمه للوضع، مشيرًا إلى أن إعادة ضم مانويل نوير في اللحظة الأخيرة تشكل إهانة كبيرة لأولئك الذين شاركوا في تصفيات كأس العالم.
وفي حديثه إلى قناة "سكاي"، أعرب عن قلقه بشأن الطريقة التي عومل بها الحارس الأساسي الحالي، أوليفر باومان.
قال ماتيوس: "لا أعرف ما هي المحادثات التي جرت، إنها صفعة على وجه أوليفر باومان، خاصة إذا لم تكن قد تحدثت معه بعد. كان يجب أن تعده لذلك – من الناحية الإنسانية، كان عليك ذلك. بالطبع، يجب على مانويل نوير أيضًا أن يمنح يوليان ناجلسمان الضوء الأخضر بوجوده. كل هذا مجرد تكهنات. أفضل حارس مرمى هو مانويل نوير؛ وقد أثبت ذلك أيضًا. أما باومان فقد قدم مباريات رائعة".
- AFP
الثقة والشفافية تحت المجهر
يأتي توقيت هذا القرار في مرحلة حساسة للغاية، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة على الإعلان عن التشكيلة النهائية. ولا يزال ماتيوس قلقًا من أن يؤدي غياب الشفافية من جانب ناجلسمان إلى زعزعة الثقة داخل غرفة الملابس، لا سيما بين حراس المرمى الذين ظلوا أوفياء للمنتخب الوطني أثناء غياب نوير.
وعندما سُئل عما إذا كان سيشارك في البطولة لو كان في مكان باومان، كان ماتيوس صريحاً وقال: "إذا كنت صريحاً معي، نعم. إذا علمت بالأمر في اللحظة الأخيرة، سأفكر فيما إذا كان بإمكاني الاستمرار في الوثوق بهذا المدرب. هذه علاقة قائمة على الثقة بالفعل. نحن نتكهن ولا نعرف كل التفاصيل. لكن من المهم من الناحية الإنسانية التحدث إلى باومان".
هامان وبالاك يتحدثان عن العودة
انضم هامان إلى جوقة المنتقدين، مُميّزاً بوضوح بين وضع نوير وعمليات العودة البارزة السابقة مثل تلك التي قام بها توني كروس.
ويعتقد هامان أن مكافأة لاعب لم يشارك في التصفيات ترسل رسالة خاطئة إلى بقية أعضاء الفريق قبيل بطولة كبرى كهذه.
وأوضح هامان: "لن أفعل ذلك. لعب باومان في مرحلة التصفيات. وهذا يختلف عن توني كروس، حيث لم تكن هناك تصفيات. لكن الآن، بعد اليوم الأخير من الموسم، أن نقول: نوير عاد، لا أعتقد أن هذه فكرة جيدة".
في غضون ذلك، قال بالاك لـ DAZN: "تتزايد المؤشرات على أنه سيكون موجودًا. إذا كان موجودًا، فسيكون هو الحارس الأول".
- Getty Images Sport
نوير يرفض التعليق
وكان نوير قد رفض التعليق على وضع باومان فيما يتعلق بعودته إلى المنتخب الوطني، عقب فوز بايرن ميونيخ 5-1 على كولونيا في الجولة الأخيرة من موسم الدوري الألماني. وقال: "بالنسبة لي، هذه المسألة ليست مطروحة اليوم. نحن نحتفل اليوم بالفوز باللقب؛ وفي الأسبوع المقبل تنتظرنا مهمة بالغة الأهمية في كأس ألمانيا".
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك سيشكل إهانة لحارس مرمى هوفنهايم في حال تولى هو مركز الحارس الأساسي، أجاب باومان: "لا يمكنني التعليق على ذلك. اسأل [ناجلسمان] الليلة؛ فهو ضيف في برنامج Sportstudio. هذا السؤال لا يخصني".