لم ينكر المشاجرة ولكن .. كاريراس يرد ببيان رسمي على جدل تعرضه لـ"الصفع" من روديجر

كسر مدافع ريال مدريد ألفارو كاريراس صمته عقب تقارير أفادت بوقوع مشادة بينه وبين أنطونيو روديجر في ملعب التدريبات.
وسارع الظهير الشاب إلى توضيح الموقف من خلال بيان عام بعد ظهور مزاعم تفيد بأن التوترات داخل صفوف الميرينجي قد وصلت إلى نقطة الانهيار.
في ليلة الثلاثاء، أصدر نجم مانشستر يونايتد السابق بيانًا قاطعًا عبر حسابه على إنستجرام لتوضيح موقفه داخل صفوف ريال مدريد. وتأتي تعليقات المدافع في أعقاب تكهنات مكثفة بشأن سلوكه وحادثة محددة وقعت في ملعب التدريب.
وكتب كاريراس: "في الأيام الأخيرة، ظهرت بعض الإيحاءات والتعليقات عني لا تعكس الواقع. كان التزامي تجاه هذا النادي والمدربين الذين عملت معهم مطلقاً منذ اليوم الأول، وسيظل كذلك. منذ عودتي، عملت دائماً بأقصى درجات الاحترافية والاحترام والتفاني. لقد كافحت بشدة لتحقيق حلمي بالعودة إلى دياري".
يأتي هذا التصريح في أعقاب تقارير أشارت إلى أن روديجر كان المحرض على المواجهة، حيث زُعم أن روديجر صفع كاريراس خلال حصة تدريبية.
ورغم أن كاريراس لم يذكر اسم اللاعب الدولي الألماني صراحةً، إلا أنه أقر بحدوث خلاف بينه وبين أحد زملائه في الفريق، لكنه سارع إلى التقليل من خطورة تداعياته.
وأوضح كاريراس: "بالنسبة للحادث الذي وقع مع أحد زملائي في الفريق، فهو مسألة منعزلة لا أهمية لها وقد تم حلها بالفعل. وعلاقتي مع الفريق بأكمله جيدة جدًا".
حادثة كاريراس-روديجر ليست الحريق الوحيد الذي اضطر المدرب ألفارو أربيلوا لإخماده مؤخرًا. فقد أصبحت الأجواء في البرنابيو سامة بشكل متزايد في أعقاب سلسلة النتائج الكارثية، مع مزاعم بحدوث خلافات بين اللاعبين الكبار وراء الكواليس. ويشمل ذلك تقارير عن خلاف محتدم بين المدرب ولاعب الوسط داني سيبايوس.
مع معاناة "البلانكوس" في إيجاد الاستقرار على أرض الملعب، أصبح التوتر بين اللاعبين والجهاز الفني مصدر إلهاء كبير. كما ظهرت تقارير تفيد بأن كيليان مبابي أظهر إحباطه خلال التدريبات، مما يشير إلى أن كاريراس هو مجرد واحد من عدة لاعبين يشعرون بالضغط، حيث تؤثر ضغوط قميص ريال مدريد سلبًا خلال موسم قد ينتهي دون ألقاب.
على الرغم من الضجة المحيطة باللاعبين الأفراد وعلاقاتهم، يجب أن يعود تركيز ريال مدريد سريعًا إلى الملعب. وقد حاول أربيلوا علنًا التخفيف من حدة التوترات المختلفة، مؤكدًا أن ما يحدث داخل جدران غرفة الملابس يجب أن يبقى هناك إذا أراد الفريق تحقيق النجاح.
مع خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا الذي لا يزال حاضراً في الأذهان وتعثر مسيرته في الدوري الإسباني، يمثل لقاء الكلاسيكو القادم ضد غريمه اللدود برشلونة فرصة أخيرة لاستعادة بعض الكبرياء في موسم صعب. سيكون كاريراس وزملاؤه تحت ضغط هائل لإظهار جبهة موحدة عندما يخطون على عشب كامب نو نهاية هذا الأسبوع.