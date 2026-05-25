صفر من ريال مدريد .. الإعلان عن قائمة إسبانيا لكأس العالم 2026

في خطوة أذهلت البعض، ولأول مرة في تاريخ كأس العالم، لن يضم تشكيل المنتخب الوطني المشارك في البطولة أي لاعب من نادي ريال مدريد الإسباني. ويأتي هذا الاستبعاد التاريخي في الوقت الذي يعتمد فيه دي لا فوينتي بشكل كبير على برشلونة بطل الدوري الإسباني، الذي يضم ثمانية لاعبين في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا.

وتشمل القائمة الكاملة لنجوم برشلونة المتجهين إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا كل من جوان جارسيا وإريك جارسيا وبو كوبارسي وجافي وبيدري وداني أولمو وفيران توريس ويامال. وهي تشكيلة تكافئ النجاح المحلي للعملاق الكتالوني، بينما تترك لاعبين مثل دين هاةسن واللاعب المخضرم داني كارباخال من ريال مدريد خارج الصورة.












