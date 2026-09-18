صفر أهداف حتى الآن .. مرموش يدافع عن بداية توتنهام الكارثية للموسم

يبقى مهاجم توتنهام عمر مرموش واثقًا من أنّ فريقه على أعتاب تغيير مساره رغم البداية المُحبطة للموسم. فقد أخفق فريق روبرتو دي زيربي في تحقيق أي فوز أو تسجيل أي هدف طوال مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُعانيًا في إيجاد مردود هجومي انسيابي.

غير أنّ التسجيل في مرمى فريق من دوري الأضواء خلال الخسارة في كأس كاراباو يوم الثلاثاء أمام ليفربول، شكّل أول هدف له في مرمى منافس من الدرجة الأولى هذا الموسم.

ويؤكد مرموش أنّ عروض الفريق تُظهر تقدمًا واضحًا أمام المرمى.