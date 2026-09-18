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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
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صفر أهداف حتى الآن .. مرموش يدافع عن بداية توتنهام الكارثية للموسم

توتنهام هوتسبير
عمر مرموش
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير ضد أستون فيلا
أستون فيلا

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يؤكد صفقة توتنهام الصيفية عمر مرموش أن الفريق "قريب جداً" من تحقيق نتائج إيجابية رغم البداية الصعبة للموسم.

وعقب الخسارة أمام ليفربول في كأس كاراباو يوم الثلاثاء، سلّط المهاجم الضوء على بعض العلامات البسيطة الدالة على التقدم في التشكيلة الجديدة لروبرتو دي زيربي.

  • مرموش يرصد مؤشرات إيجابية رغم البداية دون انتصارات

    يبقى مهاجم توتنهام عمر مرموش واثقًا من أنّ فريقه على أعتاب تغيير مساره رغم البداية المُحبطة للموسم. فقد أخفق فريق روبرتو دي زيربي في تحقيق أي فوز أو تسجيل أي هدف طوال مبارياته الأربع الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُعانيًا في إيجاد مردود هجومي انسيابي.

    غير أنّ التسجيل في مرمى فريق من دوري الأضواء خلال الخسارة في كأس كاراباو يوم الثلاثاء أمام ليفربول، شكّل أول هدف له في مرمى منافس من الدرجة الأولى هذا الموسم.

    ويؤكد مرموش أنّ عروض الفريق تُظهر تقدمًا واضحًا أمام المرمى.

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    المهاجم يشير إلى صناعة الفرص وجودة التشكيلة

    يعتقد الوافد الجديد قادمًا من مانشستر سيتي في صيف هذا العام أن الأنماط الهجومية لتوتنهام تتحسن باطراد مع كل مباراة. وقد شدد مرموش على أن الفريق يمتلك ما يكفي من العمق وأصحاب المواهب الفردية للبدء في تحويل الفرص إلى انتصارات.

    وأكد أن التفاصيل الصغيرة ستتحقق قريبًا لصالح فريق دي زيربي.

    وقال مرموش لوسائل إعلام النادي: «في كل مباراة نصنع المزيد والمزيد من الفرص، وأنا متأكد من أننا قريبون جدًا. لدينا الكثير من الجودة على أرض الملعب ومن اللاعبين الذين يدخلون من دكة البدلاء ليمنحونا هذه الدفعة الأخيرة. وعندما تنسجم هذه التفاصيل الصغيرة، ستكون الأمور جيدة جدًا جدًا».

  • بناء العقلية الذهنية والروح الجماعية داخل غرفة الملابس

    سلّط مرموش الضوء على الكيفية التي تساعد بها الصعوبات في مطلع الموسم على توحيد صفوف الفريق خلال فترة انتقالية تحت قيادة دي زيربي. كما أشاد بجماهير توتنهام لوقوفهم إلى جانب الفريق خلال معاناته المبكرة.

    ويبقى بناء الثقة الداخلية محور التركيز الأساسي بالنسبة للاعبين والجهاز الفني.

    وأضاف مرموش: «هذه اللحظات تبني العقلية وتوحّد الفريق. هذه اللمحات الصغيرة من النجاح تمنحنا دفعة إضافية، وعلينا أن نبني هذه الثقة في داخلنا. لا بد أن أقول إن جماهيرنا كانت رائعة، فقد حظينا بدعمهم منذ البداية».

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    سبيرز يسعى لتحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي الممتاز

    بعد توقف مشوارهم في كأس كاراباو على أرضية ملعب أنفيلد، يعيد توتنهام تركيزه بالكامل إلى منافسات الدوري المحلي. ولا يزال رجال دي زيربي مصممين على تحويل تفوقهم التهديفي إلى ثلاث نقاط.

    ويواصل الفريق العمل على أرضية التدريبات لصقل التنفيذ التكتيكي.

    ويستضيف توتنهام أستون فيلا في مباراته المقبلة ساعيًا إلى تحقيق أول فوز في الدوري هذا الموسم، والذي طال انتظاره.

الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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أستون فيلا
أستون فيلا