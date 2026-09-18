صفر أهداف حتى الآن .. مرموش يدافع عن بداية توتنهام الكارثية للموسم

يعتقد الوافد الجديد قادمًا من مانشستر سيتي في صيف هذا العام أن الأنماط الهجومية لتوتنهام تتحسن باطراد مع كل مباراة. وقد شدد مرموش على أن الفريق يمتلك ما يكفي من العمق وأصحاب المواهب الفردية للبدء في تحويل الفرص إلى انتصارات.
وأكد أن التفاصيل الصغيرة ستتحقق قريبًا لصالح فريق دي زيربي.
وقال مرموش لوسائل إعلام النادي: «في كل مباراة نصنع المزيد والمزيد من الفرص، وأنا متأكد من أننا قريبون جدًا. لدينا الكثير من الجودة على أرض الملعب ومن اللاعبين الذين يدخلون من دكة البدلاء ليمنحونا هذه الدفعة الأخيرة. وعندما تنسجم هذه التفاصيل الصغيرة، ستكون الأمور جيدة جدًا جدًا».