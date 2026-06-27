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علي سمير

صلاح ليس ميسي يا عميد .. فكرتك فضحت عيوبه أمام إيران واحذروا من الفتنة قبل مواجهة أستراليا

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مصر ضد إيران
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إيران
كأس العالم
الأرجنتين
ليونيل ميسي
حسام حسن
ليفربول
إنتر ميامي

مصر إلى دور الـ32 من المونديال .. ولكن ماذا فعل صلاح؟

دخل محمد صلاح بطولة كأس العالم مع منتخب مصر 2026، بعد موسم مُحبط مع ليفربول انتشرت فيه الشكوك حوله .. هل انتهى أم لا يزال عنده ما يقدمه حتى بعد رحيله عن أسوار ملعب أنفيلد؟

ظننا أننا تعرفنا على الإجابة، عندما قام حسام حسن مدرب منتخب مصر، بتغيير مركز أسطورة ليفربول ليكون أكثر عمقًا بدلًا من مكانه المعروف الذي أصبح من خلاله أحد أهم أبناء جيله وهو الجناح الأيمن.

البداية كانت بمستوى متوسط ضد بلجيكا، بعدها تصاعد مردود صلاح بهدف وتمريرة حاسمة أمام نيوزلندا، لتؤمن الأغلبية أن اللعب خلف المهاجم "مصطفى زيكو أو عمر مرموش " هو الضالة التي ستنقذ مسيرة نجم الفراعنة، ولكن ما حدث ضد إيران يُضعف هذه النظرية.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، لتصعد مصر إلى دور الـ32 في المركز الثاني خلف بلجيكا بمجموعتها، لتضرب موعدًا مع أستراليا في المرحلة القادمة، وسط العديد من العديد من علامات الاستفهام حول صلاح وبعض الأخطاء الدفاعية.

صلاح لم يظهر بالمستوى المطلوب، عانى كثيرًا لمجاراة دفاعات إيران وخلق أي مساحات لباقي اللاعبين من حوله، قبل أن يتم تبديله مع بداية الشوط الثاني، وسط تساؤلات حول السبب، هل هو فني أم تعرض اللاعب لإصابة؟

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    قبل كل شيء .. لماذا تغير مركز صلاح؟

    صاحب الـ34 سنة مر بالموسم الأسوأ له مع الريدز، بسبب تعرضه للظلم من أرني سلوت والحرب النفسية التي شنها عليه الهولندي قبل إقالته من تدريب ليفربول، ولكن يجب الاعتراف أيضًا بأن اللاعب ليس في أفضل مستوياته.

    السرعة والمرونة واللياقة العالية وإنهاء خارق للفرص .. كلها مميزات تمتع بها صلاح ووضعته ضمن أهم اللاعبين في العالم، وجعلت وجوده لا بديل عنه سواء مع ليفربول أو منتخب مصر، ومع تقدمه في السن "وهو أمر طبيعي" افتقد اللاعب تدريجيًا تلك الخواص.

    وجود صلاح على الجناح الأيمن يمثل عقبة لأي فريق يلعب له، لأنه يفضل الحصول على حرية في الهجوم، مع عدم الالتزام بالمهام الدفاعية المتعارف عليها في هذا المركز، وهي رفاهية لا يجب أن يطلبها في الوقت الحالي.

    وهنا قرر حسام حسن الاعتماد عليه خلف المهاجم، في دور مشابه لما يقوم به ليونيل ميسي مع الأرجنتين وإنتر ميامي، وذلك لتفادي عيوبه المتزامنة مع تقدمه في العمر، واستغلال مميزاته في التمرير والتحركات الذكية وحسم الفرص التي يحصل عليها.

    وفي المقابل، يتم إعادة توظيف الخط الأمامي من حوله سواء مصطفى زيكو أو عمر مرموش، مع الاعتماد على لاعب وسط ليكون إمام عاشور أو مهند لاشين لدعمه ومساعدة محمد هاني الظهير الأيمن.

    الفكرة نجحت ضد بلجيكا، وتمكن العميد حسام حسن من تحجيم الخطر الأكبر وهو جيريمي دوكو، وخرجت مصر متعادلة بهدف لكل فريق، كما وصل صلاح لذروة مستواه في الانتصار التاريخي على نيوزلندا 3/1.

    ولكن هنا علينا التوقف عند نقطة هامة .. الفكرة نجحت أمام خصم غير متكتل بل يعاني دفاعيًا مثل بلجيكا، وفريق آخر لا يمتلك الجودة الدفاعية الكافية وهو نيوزلندا، بينما فشلت بشكل ذريع ضد إيران، فكيف حدث ذلك؟

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  • Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    صلاح ليس ميسي

    هذا الأمر بكل ببساطة، الحصول على دور مبدع خلف المهاجم أشبه برقم 10 أو المهاجم المتأخر، يتطلب قدرة هائلة على المراوغة وخفة الحركة من أجل مقاومة التكتلات، وهي خاصية لا يجيدها صلاح.

    في البداية، لا يمكننا مقارنة أي لاعب مع ميسي عندما يتعلق الأمر بالمراوغات، هذا ليس عدلًا، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي الحالي يستطيع مراوغتك وأنت تجلس في مكانك، لذلك لا يمكن مطالبة صلاح بتقديم ما يفعله الأرجنتيني البالغ من العمر 39 سنة مع منتخب بلاده في المونديال الحالي، بتسجيل 5 أهداف في مباراتين.

    ولكن .. يجب الاعتراف بأن صلاح وإن تحسن خلال ذروة مسيرته في المرور من المدافعين، إلا أنه لم يكن يمتلك المهارة الفردية الكافية لإتقان مراوغة الخصوم وفك التكتلات بصفة مستمرة، وهذا ما شاهدناه ضد إيران.

    اللاعب الذي أعلن رحيله مؤخرًا عن ليفربول، حضر بجسده فقط ضد ممثل قارة آسيا، والسبب بسيط .. إيران تدافع بصورة جيدة ومنظمة، ويتمتع دفاعها بقوة بدنية ولياقة عالية، تجعل من الصعب اختراقها في حالة الهجمة المنظمة.

    خطة مصر ضد بلجيكا خدمت صلاح نوعًا ما، لأن الفريق لعب على التحولات واستغلال المساحات الفارغة في دفاع الشياطين الحمر، ولكن عندما امتلك الفراعنة الكرة اليوم بشكل أكبر واحتاجوا إلى حل فردي بعيدًا عن المرتدات واجه صلاح صعوبة بالغة نظرًا لكثافة الحضور الإيراني في الثلث الدفاعي.

    الفارق ظهر في هدف محمود صابر الأول، صلاح حصل على فرصة سانحة مماثلة تمامًا لهدفه أمام نيوزلندا، ولكن الدفاع الإيراني تصدى لها بصلابة قبل وصولها لزميله.

    المثير أن مستوى صلاح تحسن كثيرًا عندما انتقل على الجانب الأيمن مع بداية الشوط الثاني، حيث لعب تمريرة خطيرة للغاية إلى تريزيجيه في الدقيقة 49، ولكن نجم الأهلي فشل في استغلالها.

    وفي الدقيقة 51 تكرر نفس المشهد بالضبط، تمريرة متقنة من صلاح إلى تريزيجيه انتهت إلى ركنية، ووقتها ظهرت مصر وكأنها على وشك التسجيل أكثر من أي فترة أخرى في المباراة منذ هدف محمود صابر الأول.

    اللقطتان صدفة؟ أمر شبه مستحيل، وهو ما يدفعنا نحو حقيقة هامة للغاية .. لا مانع من تغيير مركز صلاح والاعتماد عليه كرقم 10 أو مهاجم متأخر مثل ميسي، ولكن ليس أمام كل الخصوم.

    عندما تلعب مصر بأسلوب هجومي أمام فريق متكتل أو يتمتع بدفاع جيد ..يجب عودته إلى مركز الجناح الأيمن، حتى لا يواجه كثرة وكثافة من المدافعين أمامه، لأن ذلك يحتاج لقدرة هائلة من المراوغة والمرونة التي افتقدها بمرور الزمن.

    وأما عندما يتحول الفريق إلى حالة الدفاع وترك الكرة للخصم والاعتماد على التحولات .. فلا توجه مشكلة من منحه "دور ميسي" لأنه سيجد المساحات اللازمة لإحداث الفارق!

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    أزمة تلوح في الأفق؟ احذروا من الفتنة يا فراعنة

    بعض المشككين خرجوا قبل البطولة، للتأكيد على أن الأمور بين محمد صلاح وحسام حسن ليست في أفضل حالاتها، خاصة وأن العميد سبق أن صرح خلال عمله كمحلل للمباريات، بأنه لو قام بتدريب الفراعنة فلن يتردد في تبديل اللاعب لو لم يكن في مستواه.

    حسام حسن صدق في كل ما قاله، وقام تبديل صلاح مرتين أمام بلجيكا ونيوزلندا، ولكن نجم الفراعنة لم يتذمر، لأنه لعب 76 دقيقة في المباراة الأولى و85 في الثانية، والأجواء كانت إيجابية للغاية.

    ولكن هذه المرة ستطرح بعض التساؤلات، صلاح خرج بعد 57 دقيقة فقط من عمر المباراة، وظهر وكأنه يشعر بالغضب الشديد لعدم تمكنه من إكمال المباراة، خاصةً وأنه صنع فرصتين لتريزيجيه قبل خروجه.

    هناك احتمالية لخروج صلاح بسبب الإصابة، حيث قام بربط ساقه وهو على دكة البدلاء، ولكن إبراهيم حسن مدير المنتخب المصري، ظهر وكأنه يقوم بمصالحته حتى لا يغضب من التغيير.

    الساعات القادمة وما سيقوله العميد بعد المباراة سيحسم الجدل تمامًا، سواء خروج اللاعب لسبب فني وهو ما أغضبه، أو شعوره بالإحباط لمعاناته من إصابة حرمته من إكمال اللقاء، وربما تهدده بالغياب عن مباراة أستراليا القادمة.

    ولكن الأهم، هو أن مصر لا تحتاج إلى أي أزمات أو مشاكل في غرفة الملابس، الفريق يعيش لحظات تاريخية في المونديال بعد التأهل رسميًا إلى دور الـ32، لذلك يجب احتواء الأمر سريعًا لو كان تبديله فنيًا وليس بسبب الإصابة!