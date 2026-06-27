صلاح ليس ميسي يا عميد .. فكرتك فضحت عيوبه أمام إيران واحذروا من الفتنة قبل مواجهة أستراليا

دخل محمد صلاح بطولة كأس العالم مع منتخب مصر 2026، بعد موسم مُحبط مع ليفربول انتشرت فيه الشكوك حوله .. هل انتهى أم لا يزال عنده ما يقدمه حتى بعد رحيله عن أسوار ملعب أنفيلد؟

ظننا أننا تعرفنا على الإجابة، عندما قام حسام حسن مدرب منتخب مصر، بتغيير مركز أسطورة ليفربول ليكون أكثر عمقًا بدلًا من مكانه المعروف الذي أصبح من خلاله أحد أهم أبناء جيله وهو الجناح الأيمن.

البداية كانت بمستوى متوسط ضد بلجيكا، بعدها تصاعد مردود صلاح بهدف وتمريرة حاسمة أمام نيوزلندا، لتؤمن الأغلبية أن اللعب خلف المهاجم "مصطفى زيكو أو عمر مرموش " هو الضالة التي ستنقذ مسيرة نجم الفراعنة، ولكن ما حدث ضد إيران يُضعف هذه النظرية.

المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، لتصعد مصر إلى دور الـ32 في المركز الثاني خلف بلجيكا بمجموعتها، لتضرب موعدًا مع أستراليا في المرحلة القادمة، وسط العديد من العديد من علامات الاستفهام حول صلاح وبعض الأخطاء الدفاعية.

صلاح لم يظهر بالمستوى المطلوب، عانى كثيرًا لمجاراة دفاعات إيران وخلق أي مساحات لباقي اللاعبين من حوله، قبل أن يتم تبديله مع بداية الشوط الثاني، وسط تساؤلات حول السبب، هل هو فني أم تعرض اللاعب لإصابة؟