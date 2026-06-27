صلاح ليس ميسي يا عميد .. فكرتك فضحت عيوبه أمام إيران واحذروا من الفتنة قبل مواجهة أستراليا

هذا الأمر بكل ببساطة، الحصول على دور مبدع خلف المهاجم أشبه برقم 10 أو المهاجم المتأخر، يتطلب قدرة هائلة على المراوغة وخفة الحركة من أجل مقاومة التكتلات، وهي خاصية لا يجيدها صلاح.
في البداية، لا يمكننا مقارنة أي لاعب مع ميسي عندما يتعلق الأمر بالمراوغات، هذا ليس عدلًا، أسطورة برشلونة ونجم إنتر ميامي الحالي يستطيع مراوغتك وأنت تجلس في مكانك، لذلك لا يمكن مطالبة صلاح بتقديم ما يفعله الأرجنتيني البالغ من العمر 39 سنة مع منتخب بلاده في المونديال الحالي، بتسجيل 5 أهداف في مباراتين.
ولكن .. يجب الاعتراف بأن صلاح وإن تحسن خلال ذروة مسيرته في المرور من المدافعين، إلا أنه لم يكن يمتلك المهارة الفردية الكافية لإتقان مراوغة الخصوم وفك التكتلات بصفة مستمرة، وهذا ما شاهدناه ضد إيران.
اللاعب الذي أعلن رحيله مؤخرًا عن ليفربول، حضر بجسده فقط ضد ممثل قارة آسيا، والسبب بسيط .. إيران تدافع بصورة جيدة ومنظمة، ويتمتع دفاعها بقوة بدنية ولياقة عالية، تجعل من الصعب اختراقها في حالة الهجمة المنظمة.
خطة مصر ضد بلجيكا خدمت صلاح نوعًا ما، لأن الفريق لعب على التحولات واستغلال المساحات الفارغة في دفاع الشياطين الحمر، ولكن عندما امتلك الفراعنة الكرة اليوم بشكل أكبر واحتاجوا إلى حل فردي بعيدًا عن المرتدات واجه صلاح صعوبة بالغة نظرًا لكثافة الحضور الإيراني في الثلث الدفاعي.
الفارق ظهر في هدف محمود صابر الأول، صلاح حصل على فرصة سانحة مماثلة تمامًا لهدفه أمام نيوزلندا، ولكن الدفاع الإيراني تصدى لها بصلابة قبل وصولها لزميله.
المثير أن مستوى صلاح تحسن كثيرًا عندما انتقل على الجانب الأيمن مع بداية الشوط الثاني، حيث لعب تمريرة خطيرة للغاية إلى تريزيجيه في الدقيقة 49، ولكن نجم الأهلي فشل في استغلالها.
وفي الدقيقة 51 تكرر نفس المشهد بالضبط، تمريرة متقنة من صلاح إلى تريزيجيه انتهت إلى ركنية، ووقتها ظهرت مصر وكأنها على وشك التسجيل أكثر من أي فترة أخرى في المباراة منذ هدف محمود صابر الأول.
اللقطتان صدفة؟ أمر شبه مستحيل، وهو ما يدفعنا نحو حقيقة هامة للغاية .. لا مانع من تغيير مركز صلاح والاعتماد عليه كرقم 10 أو مهاجم متأخر مثل ميسي، ولكن ليس أمام كل الخصوم.
عندما تلعب مصر بأسلوب هجومي أمام فريق متكتل أو يتمتع بدفاع جيد ..يجب عودته إلى مركز الجناح الأيمن، حتى لا يواجه كثرة وكثافة من المدافعين أمامه، لأن ذلك يحتاج لقدرة هائلة من المراوغة والمرونة التي افتقدها بمرور الزمن.
وأما عندما يتحول الفريق إلى حالة الدفاع وترك الكرة للخصم والاعتماد على التحولات .. فلا توجه مشكلة من منحه "دور ميسي" لأنه سيجد المساحات اللازمة لإحداث الفارق!