عليهما التعلم من المغرب .. مصر والسعودية أمام وهم "حلاوة البدايات" ولعنة "القارات" تنذر بكارثة قادمة!

بعد انتصار المنتخب المغربي على اسكتلندا واقترابه كثيرًا من حسم التأهل إلى دور الـ32، يجب أن تتجه الأنظار الآن نحو مصر والسعودية، وما هو قادم لهما في كأس العالم 2026.

الحديث يجب أن يكون مركزًا على هذا الثنائي فقط، لأن الآمال تتعلق عليهما الآن لعبور مرحلة الـ48 منتخبًا، بسبب النتائج السيئة لباقي العرب المشاركين في المسابقة.

قطر تلقت سداسية من كندا، تونس خسرت 5/1 من السويد، والعراق أمام النرويج 4/1، والجزائر من الأرجنتين بثلاثية نظيفة، والأردن من النمسا 3/1.

هزائم بالجملة وحظوظ ضعيفة من أجل عبور مرحلة المجموعات، وعلى الجانب الآخر سنجد أن مصر ظهرت بصورة مشرفة وكانت على أعتاب إسقاط بلجيكا، قبل أن تكتفي بالتعادل الإيجابي 1/1، ونفس الأمر حدث مع السعودية ضد أوروجواي.

إذن .. ماذا بعد؟ هل حُسمت الأمور وتأهل الثنائي العربي؟ أم هناك سيناريوهات كارثية يجب الحذر منها؟