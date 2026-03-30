صعوبات ليفربول «ليست فترة سهلة» بالنسبة لفلوريان فيرتز، لكن نجم المنتخب الألماني يكشف كيف غيّر يوليان ناجلسمان نظرته إلى الوضع في أنفيلد

في حديثه مع برنامج "سبورتشاو" الألماني، تحدث فيرتز عن الصعوبات التي واجهها في البداية بعد انتقاله المرتقب إلى إنجلترا مقابل 125 مليون يورو. ويعلق ليفربول آمالاً كبيرة على اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، لكن أدائه المخيب للآمال في البداية تعرض لانتقادات شديدة.

وأوضح أن التكيف مع وتيرة اللعب تطلب منه بذل جهد إضافي خلف الكواليس لمواجهة المدافعين الأقوياء. وعلى الرغم من الضغط الهائل الذي تعرض له لتبرير قيمته المالية وتكرار نجاحاته السابقة، أقر المهاجم بأن الأشهر الصعبة التي قضاها في ميرسيسايد كانت اختبارًا ضروريًا لبناء شخصيته وقوته من أجل المستقبل.