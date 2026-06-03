صراع إنجليزي إيطالي يغري موسى ديابي للعودة إلى أوروبا .. وهذا موقف الاتحاد!

كشفت تقارير صحفية، عن تحركات جادة من قبل مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجومه، حيث وضع "الشياطين الحمر" اسم موسى ديابي ضمن قائمة مختصرة من الخيارات المتاحة.

ووفقًا لشبكة "ميديا سيت"، ترى إدارة اليونايتد في اللاعب الفرنسي حلًا مثاليًا لإضافة السرعة والقدرة على الاختراق، خاصة وأنه يمتلك خبرة سابقة ناجحة في الملاعب الأوروبية قبل انضمامه إلى مشروع "العميد".

كما يبرز اسم توتنهام هوتسبير كأحد المتابعين لوضع اللاعب، رغبةً في إضافة لمسة إبداعية لجناحهم الهجومي.

وفي الجانب الإيطالي، لا تزال رغبة إنتر ميلان في ضم ديابي قائمة وبقوة، حيث أكد مراقبون أن النادي السعودي قد يوافق على بيع اللاعب في حال وصول عرض مالي مغرٍ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، نظراً للقيمة الفنية العالية التي يتمتع بها الدولي الفرنسي السابق في سوق الانتقالات الحالية.