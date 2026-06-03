عاد النجم الفرنسي موسى ديابي، جناح نادي الاتحاد، ليكون محور حديث الصحافة الأوروبية الكبرى وسط اهتمام متزايد من أندية عريقة تسعى لإعادته إلى القارة العجوز، رغم تواجده في دوري روشن السعودي منذ موسمين. فبعد تألقه اللافت في الملاعب السعودية، يبدو أن وجهته المقبلة قد تشهد صراعًا شرسًا بين عمالقة البريميرليج والدوري الإيطالي.
صراع إنجليزي إيطالي يغري موسى ديابي للعودة إلى أوروبا .. وهذا موقف الاتحاد!
تحركات جادة نحو الفرنسي
كشفت تقارير صحفية، عن تحركات جادة من قبل مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجومه، حيث وضع "الشياطين الحمر" اسم موسى ديابي ضمن قائمة مختصرة من الخيارات المتاحة.
ووفقًا لشبكة "ميديا سيت"، ترى إدارة اليونايتد في اللاعب الفرنسي حلًا مثاليًا لإضافة السرعة والقدرة على الاختراق، خاصة وأنه يمتلك خبرة سابقة ناجحة في الملاعب الأوروبية قبل انضمامه إلى مشروع "العميد".
كما يبرز اسم توتنهام هوتسبير كأحد المتابعين لوضع اللاعب، رغبةً في إضافة لمسة إبداعية لجناحهم الهجومي.
وفي الجانب الإيطالي، لا تزال رغبة إنتر ميلان في ضم ديابي قائمة وبقوة، حيث أكد مراقبون أن النادي السعودي قد يوافق على بيع اللاعب في حال وصول عرض مالي مغرٍ يتراوح بين 35 و40 مليون يورو، نظراً للقيمة الفنية العالية التي يتمتع بها الدولي الفرنسي السابق في سوق الانتقالات الحالية.
ما موقف الاتحاد؟
ورغم أن غالبية التقارير الأوروبية تتفق على نقطة واحدة، وهي أن ديابي لا يغلق الباب أمام العودة إلى أوروبا إذا وصله مشروع رياضي مقنع من أحد الأندية المشاركة في البطولات الكبرى، إلا أن صحيفة "الشرق الأوسط" أكدت أنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن الاتحاد مستعد للتخلي عنه بسهولة، خصوصًا أن اللاعب يعد أحد الركائز الأساسية في الفريق إلى جانب الفرنسي كريم بنزيما والفرنسي نجولو كانتي.
وحتى هذه اللحظة لا يوجد عرض رسمي معلن أو اتفاق متقدم، لكن الجديد خلال الساعات الأخيرة هو اتساع دائرة المهتمين بخدمات موسى ديابي، حيث تكشف الأيام المقبلة عن خطة إدارة النمور للميركاتو الصيفي والتي يبقى أهم سؤال فيها هو قدرة النادي على التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، والذي أنهى مشواره رسميًا مع ليفربول ويمثل أهمية كبيرة لقلعة العميد.
وفي حال نجاح الاتحاد بحسم صفقة صلاح، قد يكون ذلك بمثابة بوابة ذهبية لرحيل موسى ديابي عن الفريق والعودة إلى الملاعب الأوروبية من جديد.
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مسيرة ديابي من أوروبا إلى قلعة الاتحاد
بدأ موسى ديابي رحلته في أكاديمية باريس سان جيرمان قبل أن يتوهج بقميص باير ليفركوزن الألماني، حيث سجل 49 هدفاً وصنع 48 تمريرة حاسمة خلال أربعة مواسم.
هذه المستويات كانت كفيلة بنقله إلى أستون فيلا في صفقة ضخمة، قبل أن يقرر خوض التحدي الجديد في الدوري السعودي للمحترفين بقميص الاتحاد رفقة نجوم عالميين مثل كريم بنزيما ونجولو كانتي.
ومنذ وصوله إلى جدة في صيف 2024، أثبت ديابي أنه ركيزة لا غنى عنها في تشكيلة "النمور"، حيث شارك في 71 مباراة بجميع المسابقات وساهم بفاعلية في الصناعة بواقع 31 تمريرة حاسمة وتسجيل 11 هدفًا.
ورغم أن عقده مع الاتحاد يمتد لفترة طويلة (حتى صيف 2029)، إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب لا يغلق الباب أمام فكرة العودة إلى البطولات الأوروبية الكبرى في حال توفر مشروع رياضي طموح يلبي تطلعاته المهنية في هذه المرحلة من مسيرته.
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مشوار نادي الاتحاد في موسم 2025-2026
فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.
خسارة الاتحاد لقب السوبر؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.
كما أنهى الاتحاد مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، في "المركز الخامس" بجدول الترتيب؛ محققًا خلالها 16 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات و11 هزيمة.
أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فقد ودع الفريق الاتحادي البطولة بشكلٍ رسمي، بعد الخسارة أمام نادي الخلود في نصف النهائي.
وقاريًا.. ودع العميد مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، من دور ربع النهائي؛ وذلك بعد الخسارة الصادمة ضد نادي ماتشيدا زيلفيا الياباني، بهدف مقابل لا شيء.