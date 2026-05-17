صراع المقاعد الأوروبية في إيطاليا .. روما يحسم الديربي ويوفنتوس يسقط ويبتعد عن دوري الأبطال

وصل دوري الدرجة الأولى الإيطالي 2025/2026 إلى محطته النهائية، حيث ستُختتم البطولة بالمباراة الأخيرة التي ستحدد النتائج النهائية بخصوص المقاعد الأوروبية. السؤال الرئيسي يتعلق بالسباق على دوري أبطال أوروبا، الذي لم يحسمه الجولة قبل الأخيرة بالتأكيد. أو بالأحرى، حسمه جزئياً بعد مباريات الساعة الواحدة، بالنظر إلى تأهل نابولي، الذي ينضم إلى إنتر بطل إيطاليا في البطولة القارية الكبرى لموسم 26/27.

وبذلك لا يزال هناك فريقان، سيتم تحديدهما رسمياً من بين يوفنتوس وكومو وميلان وروما بعد المباريات الثلاث التي ستقام في وقت واحد في الجولة 38.

وكما حدث في الجولة الماضية، ستشهد الجولة النهائية أيضاً نزول الفرق التي تسعى لتحقيق الهدف نفسه إلى الملعب في نفس الوقت لضمان سير البطولة بشكل منتظم والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

يبلغ قيمة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا عشرات الملايين، لدرجة أن الفرق تحصل بمجرد التأهل على ما لا يقل عن 35 مليون يورو من المشاركة.

يضاف إلى ذلك المبالغ الناتجة عن النتائج، وعائدات التذاكر، والرعاة، والاتفاقيات المختلفة، والتي يمكن أن تضاعف، بل وتضاعف ثلاث مرات، إجمالي الإيرادات على مدار العام.