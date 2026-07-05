AFP
"كل شيء على ما يرام" .. صديقة إنزو فرنانديز ترد على شائعات ريال مدريد
شريكة فرنانديز يؤكد أن الأسرة سعيدة في إنجلترا
نفت فالنتينا سيرفانتيس التكهنات التي تشير إلى أن إنزو فرنانديز يتطلع إلى مغادرة تشيلسي في ظل الاهتمام المستمر من جانب ريال مدريد.
وفي حديثها لبرنامج «إل تشيرينجويتو»، قالت إن الأسرة مستقرة في إنجلترا ولا توجد لديها خطط فورية للانتقال. وأوضحت سيرفانتيس أن ابنهما وُلد في إنجلترا وأن أطفالهما يدرسون في المدارس هناك. وكان تشيلسي قد تعاقد مع اللاعب الدولي الأرجنتيني قادمًا من بنفيكا مقابل مبلغ قياسي في تاريخ كرة القدم البريطانية، ولا يزال عقده ساريًا حتى يونيو 2032، مما يجعل أي انتقال محتمل أمرًا صعبًا.
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سيرفانتس تنفي الشائعات حول إنزو
وفي معرض حديثها عن هذه الشائعات، أوضحت سيرفانتس أنها راضية عن الوضع الحالي لعائلتها في إنجلترا، ونفت التكهنات التي تشير إلى رغبة فرنانديز في مغادرة تشيلسي: "لا، بصراحة، كل شيء على ما يرام، ولد ابني في إنجلترا ويذهبون إلى المدرسة هناك، لذا أنا سعيدة جدًا. أي فريق يناسبني. مهما كان الفريق، سأكون بخير".
وعند سؤالها عما إذا كان الانضمام إلى ريال مدريد يمثل انتقالاً تحلم به، قالت سيرفانتيس: «لا، بالنسبة لي جميع الفرق متساوية».
لا يزال تشيلسي في وضع قوي
وقد ارتبط اسم فرنانديز مرارًا وتكرارًا بنادي ريال مدريد، حيث تشير التقارير إلى أنه تم تحديده كهدف محتمل لتعزيز خط الوسط. ومع ذلك، فإن عقده طويل الأمد مع تشيلسي وعزم النادي المعلن على الاحتفاظ به يجعلان إبرام أي صفقة أمرًا صعبًا.
كما زادت التكهنات بعد تصريحات نُسبت إلى خافيير باستوري، الذي أشار إلى أن فرنانديز قد استكشف خيارات خارج ستامفورد بريدج وقد يفضل الانتقال إلى نادٍ مثل ريال مدريد. وفي الوقت نفسه، قال إن تركيز لاعب خط الوسط يظل منصبًا في الوقت الحالي على التزاماته الدولية مع منتخب الأرجنتين.
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التركيز لا يزال منصبًا على المهام الدولية
تتمثل الأولوية الرئيسية لفرنانديز في الوقت الحالي في المشاركة مع منتخب الأرجنتين، الذي سيواجه مصر في دور الـ16 من كأس العالم يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، أصدر «البلانكوس» بيانًا رسميًا أكدوا فيه عدم وجود أي مفاوضات مع تشيلسي بشأن انتقال لاعب الوسط.
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