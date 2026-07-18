AFP
صدمة .. كوكوريلا يقرر الاعتزال عقب كأس العالم!
كوكوريلا يحدد موعدًا للتقاعد قبل المباراة النهائية
صرح مارك كوكوريلا بأنه سيتقاعد من كرة القدم الدولية إذا فازت إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.
ولعب المدافع كل دقيقة في مسيرة إسبانيا نحو النهائي في أمريكا الشمالية، ويعتقد أن رفع الكأس سيجعله لا يبقى أمامه شيء آخر ليحققه مع منتخب بلاده.
وبعد أن فاز بالفعل ببطولة أوروبا عام 2024، يشعر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن تحقيق الثنائية الدولية سيكون الطريقة المثالية لإنهاء مسيرته مع المنتخب الإسباني.
وأصبح كوكوريلا أحد العناصر الأساسية تحت قيادة دي لا فوينتي، كما كان حاضرًا دائمًا في خط دفاع إسبانيا طوال البطولة. وبصرف النظر عن تعهده بالاعتزال، وعد كوكوريلا أيضًا بتكريم مدربه بوشم إذا توجت إسبانيا بلقب بطلة العالم.
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يشرح كوكوريلا قراره
في حديثه إلى صحيفة «ليكيب»، أوضح كوكوريلا سبب استعداده للانسحاب من المنتخب الوطني في حال فازت إسبانيا بكأس العالم. وقال المدافع إن الفوز بأكبر لقبين دوليين سيشكل ختامًا مثاليًا لمسيرته مع «لا روخا».
وقال: «إذا فزنا بكأس العالم، سأتصل بلويس في اليوم التالي وأخبره ألا يعتمد عليّ بعد الآن، وأنني سأتقاعد من المنتخب الوطني».
وأضاف: «بفوزي ببطولة أوروبا وكأس العالم، لا يمكنني تحقيق ما هو أفضل من ذلك».
الوشم
الحديث عن الاعتزال ليس الوعد الوحيد الذي قطعه كوكوريلا. فهذا المدافع، المعروف بشخصيته الغريبة وتسريحة شعره المميزة، تعهد أيضًا بالخضوع لعملية وشم دائمة تكريمًا للرجل الذي قاد إسبانيا للعودة إلى قمة الساحة الدولية.
ويبدو أنه إذا تمكنت «لا روخا» من تجاوز حامل اللقب، فإن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا سيتوجه مباشرةً إلى صالون الوشم للحصول على تصميم محدد للغاية.
وأكد كوكوريلا خطته لتكريم دي لا فوينتي خلال مقابلة مع قناة «فوكس سبورتس»، قائلاً: «سأحصل على وشم صغير لوجه مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي على عضلة ذراعي إذا فزنا بكأس العالم».
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عقبة أخيرة أمام الأرجنتين
تواجه إسبانيا الآن حاملة اللقب الأرجنتين، مع فرصة للفوز بلقبها الثاني في كأس العالم.
وبالنسبة لكوكوريلا، قد تشكل المباراة النهائية آخر ظهور له بقميص المنتخب الإسباني إذا ما نفذ وعده بالاعتزال. ويبقى أن نرى ما إذا كان سيفي بهذا الوعد أم لا، لكن تركيزه في الوقت الحالي سيكون منصبًا على مساعدة إسبانيا في احتواء الأرجنتين وإكمال مسيرتها بالفوز بأكبر جائزة في كرة القدم الدولية.
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