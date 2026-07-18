صدمة .. كوكوريلا يقرر الاعتزال عقب كأس العالم!

صرح مارك كوكوريلا بأنه سيتقاعد من كرة القدم الدولية إذا فازت إسبانيا على الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

ولعب المدافع كل دقيقة في مسيرة إسبانيا نحو النهائي في أمريكا الشمالية، ويعتقد أن رفع الكأس سيجعله لا يبقى أمامه شيء آخر ليحققه مع منتخب بلاده.

وبعد أن فاز بالفعل ببطولة أوروبا عام 2024، يشعر اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا أن تحقيق الثنائية الدولية سيكون الطريقة المثالية لإنهاء مسيرته مع المنتخب الإسباني.

وأصبح كوكوريلا أحد العناصر الأساسية تحت قيادة دي لا فوينتي، كما كان حاضرًا دائمًا في خط دفاع إسبانيا طوال البطولة. وبصرف النظر عن تعهده بالاعتزال، وعد كوكوريلا أيضًا بتكريم مدربه بوشم إذا توجت إسبانيا بلقب بطلة العالم.