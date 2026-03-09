Getty Images Sport
صدمة مع استعداد مانشستر يونايتد لتقديم عرض بقيمة 43 مليون جنيه إسترليني لضم نجم نوتنغهام فورست المفاجئ، حيث أعجب الكشافون بـ"المرشح المباشر" ليحل محل كاسيميرو
الشياطين الحمر يحددون قوة خط الوسط
حقق اللاعب الإيفواري صعودًا لامعًا في سيتي جراوند، حيث لفت انتباه كشافي الأندية الكبرى في أوروبا بأدائه المتميز في قلب الملعب. في الوقت الذي يتطلع فيه النادي إلى دخول حقبة ما بعد كاسيميرو، يرى مانشستر يونايتد أن سانغاري هو الخلف المثالي للاعب البرازيلي المخضرم. يزعم موقع CaughtOffside أن كشافي مانشستر يونايتد أعجبوا بسيطرته في المواجهات الثنائية ورباطة جأشه تحت الضغط. إن صفاته البدنية وذكائه التكتيكي يجعلانه لاعبًا نادرًا في السوق الحالية.
فورست يحدد سعر بيع سانغاري
بينما حصل نوتنغهام فورست على سانغاري مقابل حوالي 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2023، إلا أن النادي يدرك تمامًا ارتفاع قيمته بشكل كبير. ومن المتوقع أن يحقق النادي ربحًا كبيرًا، حيث تشير التقارير إلى أن فورست يعتزم فتح مفاوضات بمبلغ أعلى، حوالي 43 مليون جنيه إسترليني.
يجد فريق فيتور بيريرا نفسه في موقف قد يتطلب بيع لاعب رئيسي واحد على الأقل هذا الصيف لتحقيق التوازن في الميزانية. سانغاري وإليوت أندرسون وموريللو من بين أكثر الأصول قيمة للنادي، ونظراً لأنه لا يزال تحت عقد حتى عام 2028، سيتعين على يونايتد دفع مبلغ إضافي للحصول على بديل محتمل لكاسيميرو.
المنافسة على توقيع اللاعب الإيفواري
مانشستر يونايتد ليس الفريق الوحيد الذي يراقب سانغاري، الذي تكيف تمامًا مع صعوبات كرة القدم الإنجليزية. أستون فيلا ووست هام يراقبان أيضًا وضعه في محاولة لتعزيز دفاعهما، وقد حاول وست هام التعاقد مع سانغاري من قبل.
كما تابعه في الماضي ناديا بايرن ميونيخ وليفربول الأوروبيان الكبيران، مما يشير إلى أن سانغاري لاعب يجذب أندية النخبة. ومع ذلك، فإن مانشستر يونايتد لديه القوة المالية اللازمة لإتمام الصفقة، وقد يعتبره حلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة ببدائل أخرى مثل آدم وارتون أو كارلوس باليبا. في غضون ذلك، يبدو أن أندرسون مقدر له الانضمام إلى منافسه مانشستر سيتي.
توقيع تحويلي لمانشستر يونايتد؟
قد يكون وصول سانغاري بمثابة نقطة تحول بالنسبة لمن سيتم تعيينه مدربًا دائمًا للنادي في الصيف، حيث سيوفر الاستقرار الدفاعي الذي غالبًا ما كان ينقص الفريق، ويمنح لاعبي مانشستر يونايتد الأكثر إبداعًا حرية الحركة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان مانشستر يونايتد سيكثف مساعيه من خلال تقديم عرض رسمي، ولكن سانغاري قد يكون إضافة تحويلية للفريق في سعيه للعودة إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز.
