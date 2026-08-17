نجا من الموت بأعجوبة.. مروحية تنقل مهاجم كالياري للعناية المركزة بعد "أزمة قلبية" داخل المسبح!

تعيش أروقة نادي كالياري ساعات من القلق البالغ على الحالة الصحية للاعب يائيل تريبي. وبحسب التقارير، تعرض اللاعب الفرنسي لوعكة صحية مفاجئة في المسبح، مما شكل خطرًا حقيقيًا على حياته، واستدعى نقله الفوري إلى المستشفى حيث يمكث الآن في وحدة العناية المركزة.
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البيان الرسمي
أعلن نادي كالياري أن اللاعب يائيل تريبي يتواجد حاليًا في مستشفى "سانتيسيما أنونزياتا" المدني في مدينة ساساري، حيث يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.
وأضاف في بيان رسمي: "النادي على تواصل دائم مع الطاقم الطبي وعائلة اللاعب، ويتابع عن كثب تطورات حالته الصحية. في هذه اللحظات الصعبة، تنصب كل أفكارنا في كالياري كالتشيو نحو يائيل وعائلته. كما يدعو النادي إلى الاحترام التام لخصوصيتهم، وسيقوم بنشر أي تحديثات فور توفرها".
ماذا حدث؟
وفقًا لصحيفة "لونيوني ساردا"، فقد تريبي الوعي إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في المسبح. وهي حادثة كادت أن تودي بحياة اللاعب الفرنسي غرقًا لولا التدخل السريع لفرق الإنقاذ. وتضيف الصحيفة أن الشاب وُضع على جهاز التنفس الاصطناعي وتم نقله بواسطة مروحية إلى مستشفى ساساري، حيث لا يزال يرقد هناك في حالة خطيرة.
من هو تريبي؟
يبلغ تريبي من العمر 20 عامًا، وقد انضم إلى كالياري في صيف 2022 ليبدأ مسيرته في قطاع الشباب للفريق "الروسوبلو". وقّع أول عقد احترافي له في عام 2024، وساهم خلال ذلك الموسم في التتويج بكأس إيطاليا للشباب "بريمافيرا"، حيث سجل ثنائية في المباراة النهائية ضد ميلان، مانحًا مدرب الفريق الأول الحالي، فابيو بيساكاني، أول ألقابه كمدير فني. وفي الموسم التالي، تم تصعيده إلى الفريق الأول وسجل ظهوره الرسمي الأول في الدوري الإيطالي في 8 يناير 2026 خلال المواجهة أمام فريق كريمونيزي.
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