نجا من الموت بأعجوبة.. مروحية تنقل مهاجم كالياري للعناية المركزة بعد "أزمة قلبية" داخل المسبح!

أعلن نادي كالياري أن اللاعب يائيل تريبي يتواجد حاليًا في مستشفى "سانتيسيما أنونزياتا" المدني في مدينة ساساري، حيث يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وأضاف في بيان رسمي: "النادي على تواصل دائم مع الطاقم الطبي وعائلة اللاعب، ويتابع عن كثب تطورات حالته الصحية. في هذه اللحظات الصعبة، تنصب كل أفكارنا في كالياري كالتشيو نحو يائيل وعائلته. كما يدعو النادي إلى الاحترام التام لخصوصيتهم، وسيقوم بنشر أي تحديثات فور توفرها".