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علي رفعت

صدمة رقمية.. قصة الـ 625 تريليون صدفة التي جمعت ميسي برضيع برشلونة

إسبانيا ضد الأرجنتين
إسبانيا
الأرجنتين
كأس العالم
لامين يامال
ليونيل ميسي

عمليات حسابية معقدة تكشف الضآلة الإعجازية لفرصة لقاء الأسطورة الأرجنتينية بالطفل الرضيع الذي غسله قبل تسعة عشر عامًا.

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب نيويورك نيوجيرسي مساء الأحد المقبل لمتابعة المشهد الختامي لبطولة كأس العالم لعام 2026 بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا.

غير أن هذه المواجهة تحديدًا تحمل في طياتها بعدًا دراميًا وإعجازيًا تخطى حدود المنطق الرياضي والتنافسي، حيث كشفت تقارير إحصائية أعدتها برمجيات الذكاء الاصطناعي ونشرتها شبكة جلوبو البرازيلية عن أرقام فلكية صادمة تتعلق بالاحتمالية الرياضية لالتقاء الأسطورة ليونيل ميسي والموهبة الصاعدة لامين يامال في نهائي المونديال، وذلك بعد مرور قرابة عقدين من الزمن على الصورة الخيرية الشهيرة التي جمعتهما معًا في كتالونيا.


  • احتمالية رياضية شبه مستحيلة تتفوق على جوائز اليانصيب الكبرى


    أوضحت الحسابات الرياضية الدقيقة المعطيات المذهلة التي جعلت من هذا الصدام لقطة فريدة في تاريخ الرياضة العالمية.

    وقال التقرير: "إن فرصة أن يواجه ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم طفلًا عشوائيًا كان قد التقط معه صورة تذكارية وقام بغسله قبل تسعة عشر عامًا تبلغ واحداً من 625 تريليونًا".

    وأضاف عن مقارنة هذه النسبة بفرص الفوز بالجوائز المالية الكبرى: "فرصة أي مراهن عادي في الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى الشهيرة باختيار ستة أرقام تبلغ واحدًا من 50 مليوناً، مما يعني أن فرصة فوز قارئ هذا الخبر بتلك الجائزة المليونية تعد أكبر بنحو اثني عشر مليوناً ونصف المليون مرة من احتمالية تحقق سيناريو لقاء ميسي ويامال على أرض الملعب في نهائي الأحد المقبل".


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  • قصة الصورة الخيرية من ملاعب برشلونة إلى نهائي نيوجيرسي

    تعود كواليس تلك الصورة التاريخية الموثقة إلى أواخر عام 2007 ضمن حملة خيرية بمناسبة أعياد الميلاد نظمتها صحيفة سبورت الإسبانية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ونادي برشلونة.

    حيث أجريت قرعة علنية لاختيار طفل رضيع من عائلات المهاجرين في المنطقة للمشاركة في جلسة تصوير لروزنامة سنوية رفقة النجم الأرجنتيني الصاعد آنذاك.

    لتشاء الأقدار أن يكون ذلك الرضيع هو لامين يامال الذي تحول اليوم إلى النجم الأول لمنتخب إسبانيا، ويبحث في لقاء الأحد عن حصد لقبه المونديالي الأول ليعيد بلاده إلى منصات التتويج العالمية لأول مرة منذ عام 2010، في المقابل يستهدف المخضرم ميسي نيل اللقب الثاني في تاريخه الشخصي والثاني على التوالي للتانجو.


  • نهائي منتظر

    يلعب المنتخب الأرجنتيني المواجهة النهائية بعد النجاح في قلب تأخره أمام إنجلترا لفوز بهدفين لهدف في نصف النهائي، عقب تألق كبير من ليونيل ميسي الذي صنع لإنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز.
    كما يدخل المنتخب الإسباني المواجهة بعد التفوق بثنائية نظيفة على أحد أبرز المرشحين لحصد اللقب، المنتخب الفرنسي، الذي لعب آخر نهائيين وحقق لقب 2018.

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