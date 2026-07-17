صدمة رقمية.. قصة الـ 625 تريليون صدفة التي جمعت ميسي برضيع برشلونة





أوضحت الحسابات الرياضية الدقيقة المعطيات المذهلة التي جعلت من هذا الصدام لقطة فريدة في تاريخ الرياضة العالمية.

وقال التقرير: "إن فرصة أن يواجه ليونيل ميسي في نهائي كأس العالم طفلًا عشوائيًا كان قد التقط معه صورة تذكارية وقام بغسله قبل تسعة عشر عامًا تبلغ واحداً من 625 تريليونًا".

وأضاف عن مقارنة هذه النسبة بفرص الفوز بالجوائز المالية الكبرى: "فرصة أي مراهن عادي في الفوز بجائزة اليانصيب الكبرى الشهيرة باختيار ستة أرقام تبلغ واحدًا من 50 مليوناً، مما يعني أن فرصة فوز قارئ هذا الخبر بتلك الجائزة المليونية تعد أكبر بنحو اثني عشر مليوناً ونصف المليون مرة من احتمالية تحقق سيناريو لقاء ميسي ويامال على أرض الملعب في نهائي الأحد المقبل".



