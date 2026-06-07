صدمة جديدة.. إلغاء ودية الدنمارك وأوكرانيا بعد سقوط مرعب لكريستيان إريكسن





المباراة التي أقيمت وسط أجواء حماسية توقفت تمامًا عقب سقوط مفاجئ لصانع الألعاب الدنماركي البالغ من العمر 34 عامًا على عشب الملعب، دون أي التحام قوي، مما أثار ذعر زملائه والمنافسين على حد سواء.

واندفعت الأطقم الطبية إلى أرضية الميدان بسرعة فائقة للتعامل مع الحالة الطارئة، وسط بكاء وتضرع اللاعبين الذين شكلوا جدارًا بشريًا حول زميلهم لحجب رؤية الكاميرات، في مشهد كربوني لما حدث قبل سنوات.