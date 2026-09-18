صدق ريال مدريد وسقط عواجيز تشيلسي.. تشابي ألونسو خسر نفسه عندما خرج من باير ليفركوزن!

حين تعاقد ريال مدريد مع تشابي ألونسو بعد إنجازه التاريخي مع باير ليفركوزن ظن الجميع أن النادي الملكي وضع يده على خليفة كارلو أنشيلوتي لعقد قادم، لكن فلورنتينو بيريز أدرك سريًعا حجم الورطة ولم ينتظر طويلًا لإصدار فرمانه الحاسم بطرده في شهر يناير بعد أشهر معدودة فقط من بداية الموسم.

رأى رئيس النادي الملكي بخبرته الطويلة أن ألونسو يفتقد للشخصية الصارمة القادرة على قيادة غرفة ملابس تعج بالنجوم الكبار، وأن أفكاره النظرية المعقدة تصطدم دائمًا بواقع وضغوط أندية النخبة التي لا تمنح أحدًا رفاهية الوقت أو التبرير.

أثبتت الأيام بعد إقالة ألونسو من سانتياجو برنابيو أن قرار بيريز كان صائبًا إلى أبعد الحدود، فالمدرب الإسباني لم يتعلم إطلاقًا من درس الرحيل المبكر والمخزي عن مدريد، بل نقل تخبطه إلى قلعة ستامفورد بريدج ليعيد ارتكاب نفس الهفوات الساذجة التي عجلت بنهايته مع بطل أوروبا التاريخي.



