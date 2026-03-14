فيديو | "احترموا الجدولة" .. غضب هلالي واتهامات بمجاملة النصر بسبب "مواجهات الرياض الحاسمة"

قام الإعلامي السعودي محمد الشيخ، بالهجوم على الطريقة التي وُضع بها جدول دوري روشن السعودي هذا الموسم 2025/2026، وبالتحديد مباريات النصر.
الشيخ المعروف بتشجيعه للهلال، يؤمن بأن النصر تمت مجاملته، في المواجهات التي سيلعبها بآخر 3 جولات من المسابقة.
مقدم البرامج السعودي وليد الفراج، قام باستعراض مباريات الفرق المتنافسة على لقب الدوري هذا الموسم في آخر 4 مباريات بالبطولة.
ومن جانبه قام أحد المشجعين بلفت النظر تجاه خوض النصر آخر 3 مباريات له من دوري روشن
ومن جانبه قال الإعلامي هاني الداود:"إنها جدولة الدوري السعودي، النصر له عشاقه خارج الرياض وخارجها، ونفس الأمر بالنسبة للهلال، جماهيرهم تملأ المدرجات في كل مكان".
الإعلامي السعودي تدخل وقام بتسليط الضوء بشكل أكبر على مباريات النصر الأخير ضد الهلال وضمك وغيرهما، ولكن هاني الداود قال إن الأمر طبيعي والبعض قام بالتركيز عليه فقط متجاهلًا المباريات السابقة لآخر 3 مواجهات.
وأما محمد الشيخ فقد تدخل بنبرة ساخرة:"أنا أكتفي بتعليق هاني، يقول إن النصر سيلعب آخر 3 مباريات في الرياض، حتى المباراة التي سيخوضها منهم خارج ملعبه ستكون بالرياض أبدًا، إنها مجرد جدولة حقًا".
قرر محمد الشيخ عدم الاكتفاء بما قاله في البرنامج، وقال عبر حسابه الرسمي:"المباريات الثلاث الأخيرة في الدوري للنصر في الرياض.. هذي جدولة..شكرًا هاني".
الأهلي تعرض لخسارة محبطة أمس، الجمعة، أمام القادسية بنتيجة 3/2، مما جعل الراقي يحتل المركز الثاني بـ62 نقطة، مقابل 60 لخصمه الفائز الذي اقتحم سباق المنافسة بقوة.
وأما النصر الذي يلعب اليوم، السبت، ضد الخليج، فلديه 64 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن، ويمكنه زيادة هذا الفارق إلى 5 نقاط كاملة مع الأهلي، بينما يأتي الهلال ثالثًا بـ61 نقطة.