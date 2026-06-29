صحفي إيطالي لكووورة: سباليتي طرح اسم صلاح عدة مرات.. ودياز بات الخيار الأول ليوفنتوس

ارتبط أكثر من لاعب عربي بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي، لا سيما أن لوتشيانو سباليتي، مدرب البيانكونيري، يعمل على إعادة الفريق إلى مساره الطبيعي بعد الفشل في التأهل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
وأجرينا حوارا مع لوكا مومبلانو، الذي يعد من أبرز الصحفيين الإيطاليين المختصين في تغطية أخبار يوفنتوس، سواء على المواقع الإلكترونية أو القنوات الرياضية، للكشف عن حقيقة ارتباط محمد صلاح وإبراهيم دياز بالانتقال إلى البيانكونيري، بالإضافة إلى عدة قضايا مثيرة.
وعمل مومبلانو مع قناة ومجلة يوفنتوس، قبل التحول إلى صحفي تلفزيوني في قناة Juventibus، كما يكتب عن البيانكونيري على شبكة SportMediaset.
وجاء نص الحوار مع مومبلانو، كالآتي: