صحفي إيطالي لكووورة: سباليتي طرح اسم صلاح عدة مرات.. ودياز بات الخيار الأول ليوفنتوس

ذكرت الصحافة الإيطالية أكثر من مرة أن محمد صلاح يرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف.. هل هذه حقيقة أم مجرد شائعات نابعة من العلاقة السابقة بين صلاح وسباليتي في روما؟

بالتأكيد ذكر سباليتي اسم صلاح عدة مرات في الحوارات الودية داخل مقر يوفنتوس. كانت مجرد فكرة أو أمنية، لكن إمكانية تحقيقها غير واردة.. بالطبع، المدرب معجب كبير بصلاح، لكن في إيطاليا لا توجد القوة الاقتصادية اللازمة للتعاقد مع النجم المصري.

هل تعتقد أن يوفنتوس بحاجة إلى صلاح من الناحية الفنية، خاصة مع وجود كونسيساو بالفعل في مركز الجناح الأيمن؟

صلاح في مستوى آخر تماماً مقارنة بكونسيساو، لكن الأخير يعد أيضاً أحد أفضل اللاعبين في التشكيلة عند المشاركة كبديل أثناء سير المباراة.. وكان من الممكن أن يشكل الثنائي إضافة رائعة في قائمة اليوفي، خاصة أن عدد المباريات كبير، كما أن صلاح يحتاج إلى إدارة مجهوده بعناية للحصول على أفضل مستوياته.

هل لديك أي معلومات تشير إلى أن صلاح يتفاوض مع أي نادٍ آخر في الدوري الإيطالي؟

لم يجرؤ أي نادٍ إيطالي على الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع صلاح، باستثناء يوفنتوس، لكن الأمر اقتصر على أحاديث تعكس الإعجاب باللاعب، دون تقديم أي عرض رسمي.