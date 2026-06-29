Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
FBL-EUR-C1-NAPOLI-LIVERPOOLAFP

ترجمه

صحفي إيطالي لكووورة: سباليتي طرح اسم صلاح عدة مرات.. ودياز بات الخيار الأول ليوفنتوس

محمد صلاح
براهيم دياز
لوتشيانو سباليتي
سيموني إنزاجي
روبرتو مانشيني
أنتونيو كونتي
يوفنتوس
ريال مدريد
المغرب
مصر
ليفربول
إيطاليا
الهلال
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي
الدوري الإسباني
كأس العالم
حصريًا
مصر
المغرب
إيطاليا
إسبانيا
إنجلترا
المملكة العربية السعودية

ميركاتو مثير

ارتبط أكثر من لاعب عربي بالانتقال إلى صفوف يوفنتوس خلال الصيف الحالي، لا سيما أن لوتشيانو سباليتي، مدرب البيانكونيري، يعمل على إعادة الفريق إلى مساره الطبيعي بعد الفشل في التأهل دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وأجرينا حوارا مع لوكا مومبلانو، الذي يعد من أبرز الصحفيين الإيطاليين المختصين في تغطية أخبار يوفنتوس، سواء على المواقع الإلكترونية أو القنوات الرياضية، للكشف عن حقيقة ارتباط محمد صلاح وإبراهيم دياز بالانتقال إلى البيانكونيري، بالإضافة إلى عدة قضايا مثيرة.

وعمل مومبلانو مع قناة ومجلة يوفنتوس، قبل التحول إلى صحفي تلفزيوني في قناة Juventibus، كما يكتب عن البيانكونيري على شبكة SportMediaset.

وجاء نص الحوار مع مومبلانو، كالآتي:

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عودة صلاح إلى الكالتشيو

    ذكرت الصحافة الإيطالية أكثر من مرة أن محمد صلاح يرتبط بالانتقال إلى يوفنتوس هذا الصيف.. هل هذه حقيقة أم مجرد شائعات نابعة من العلاقة السابقة بين صلاح وسباليتي في روما؟

    بالتأكيد ذكر سباليتي اسم صلاح عدة مرات في الحوارات الودية داخل مقر يوفنتوس. كانت مجرد فكرة أو أمنية، لكن إمكانية تحقيقها غير واردة.. بالطبع، المدرب معجب كبير بصلاح، لكن في إيطاليا لا توجد القوة الاقتصادية اللازمة للتعاقد مع النجم المصري.

    هل تعتقد أن يوفنتوس بحاجة إلى صلاح من الناحية الفنية، خاصة مع وجود كونسيساو بالفعل في مركز الجناح الأيمن؟

    صلاح في مستوى آخر تماماً مقارنة بكونسيساو، لكن الأخير يعد أيضاً أحد أفضل اللاعبين في التشكيلة عند المشاركة كبديل أثناء سير المباراة.. وكان من الممكن أن يشكل الثنائي إضافة رائعة في قائمة اليوفي، خاصة أن عدد المباريات كبير، كما أن صلاح يحتاج إلى إدارة مجهوده بعناية للحصول على أفضل مستوياته.

    هل لديك أي معلومات تشير إلى أن صلاح يتفاوض مع أي نادٍ آخر في الدوري الإيطالي؟

    لم يجرؤ أي نادٍ إيطالي على الاستفسار بشأن إمكانية التعاقد مع صلاح، باستثناء يوفنتوس، لكن الأمر اقتصر على أحاديث تعكس الإعجاب باللاعب، دون تقديم أي عرض رسمي.

    • إعلان
  • Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    إبراهيم دياز.. خيار رئيسي

    ذكرت صحيفة توتوسبورت أن يوفنتوس قدم عرضاً للتعاقد مع إبراهيم دياز من ريال مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. هل هناك أي تطورات بخصوص هذه الصفقة؟

    دياز هو الاسم الأول لدى سباليتي منذ أشهر، حيث يرى أن النجم المغربي عنصر حاسم لكل المنظومة الهجومية في يوفنتوس. كومولي كان يفكر في برناردو سيلفا، بينما كان سباليتي دائماً أكثر واقعية، ولا يزال حتى اليوم يطلب من كارنيفالي بذل جهد للمحاولة الجادة من أجل ضم دياز.

    قرأنا أن أليسون بيكر لديه بالفعل اتفاق مع يوفنتوس.. هل توقفت الصفقة، أم لا تزال هناك فرصة لإتمامها هذا الصيف؟

    أليسون تراجع عن كلمته مع يوفنتوس. العقد كان جاهزاً، وحتى الإدارات القانونية كانت على علم بذلك. وقد تسبب ذلك في وضع كومولي في موقف بالغ الصعوبة قبل رحيله عن النادي.

  • luca Momblanoluca Momblano

    من الأقرب لقيادة إيطاليا؟

    ذكرت الصحافة الإيطالية مؤخراً أن روبرتو مانشيني على وشك العودة لقيادة المنتخب الإيطالي. ما مدى صحة هذه الأخبار، وهل هناك مرشحون آخرون لتدريب إيطاليا؟

    مانشيني واثق من أنه سيكون المدير الفني القادم لمنتخب إيطاليا، وقد طلب مليوني يورو فقط سنوياً لمدة 4 سنوات لإعادة إيطاليا إلى كأس العالم. ومع ذلك، هناك من لا يزال يضغط من أجل تعيين كونتي، لكنه سيتقاضى ضعف هذا المبلغ.

    هل أمن سباليتي موقعه في يوفنتوس للموسم المقبل رغم الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا؟

    سباليتي مدين ليوفنتوس بعد الفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.. الثقة موجودة، لكن في العام المقبل لا يمكنه الخطأ: يجب عليه تماماً المشاركة في الصراع على لقب الدوري.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مستقبل إنزاجي

    لقد قرأنا الكثير من الأخبار عن عودة سيموني إنزاجي للعمل في الدوري الإيطالي، على الرغم من التأكيدات على استمراره مع الهلال.. هل حدثت بالفعل أي اتصالات من إيطاليا مع إنزاجي سواء من جانب الأندية أو المنتخب الإيطالي؟

    سأبلغكم بأمر لا يصدق لكنه حقيقي: لقد اتصل يوفنتوس بقيادة كومولي بإنزاجي في أبريل الماضي قبل تجديد عقد سباليتي (لمدة عامين). لا أعتقد أنه تم تقييمه إنزاجي يوماً لتدريب الأزوري.. وحسب علمي، سيقضي سيموني عاماً آخر في السعودية قبل العودة إلى أوروبا.

    هل اكتسب الدوري السعودي متابعين ومشجعين في إيطاليا.. وكيف ينظر الجمهور الإيطالي إلى انتقال المدربين للعمل في الدوري السعودي، كما حدث مع ستيفانو بيولي وسيموني إنزاجي؟

    إحساسي هو لا، إذا كان المقصود هو متابعة المباريات. أما اللاعبون فيتم متابعتهم، لكن اطلاع الجماهير الإيطالية على ما يحدث في دوري روشن يتم في الغالب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.