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أحمد فرهود

صباح الأذربيجاني: ظهور تاريخي لـ"نادي البومة" في دوري أبطال أوروبا.. ذكريات إسرائيلية فارقة بمسيرته وسيحبه الجزائريون!

فقرات ومقالات
صباح
صباح ضد هابويل بير شيفا
هابويل بير شيفا
التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا
V. Dambrauskas
فيليكو سيميتش
الجزائر

من هو نادي صباح الذي كتب التاريخ؟..

"هل تعرفون لماذا نعشق كرة القدم؟!"؛ الإجابة لخصها لنا نادي صباح الأذربيجاني، بتأهُله التاريخي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

نعم.. صباح ذلك النادي حديث النشأة؛ حاول الظهور أوروبيًا في كثير من المناسبات، حتى تحقق له ذلك من بوابة البطولة الأغلى قاريًا.

وجاء تأهُل النادي الأذربيجاني، إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي؛ بعد فوزه على فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، في التصفيات النهائية.

وخسر صباح (1-2) ضد هبوعيل، في مباراة ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا؛ قبل أن يرد بالفوز (5-2) إيابًا على أرضية ميدانه، عقب الوصول إلى الشوطين الإضافيين.

وبما أن عاشق الساحرة المستديرة، سيرغب في التعرف على نادي صباح الآن؛ فإننا سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، نبذة سريعة عن هذا النادي الأذربيجاني حديث النشأة..

  • imago-sport-1081985793.jpgBall Raw Images

    صباح.. نادٍ أذربيجاني ظهر من العدم قبل 9 سنوات!

    تأسس نادي صباح الأذربيجاني، في الثامن من سبتمبر عام 2017؛ حيث بدأ خوض المنافسات المحلية رسميًا، من مسابقة دوري الدرجة الأولى.

    وتحصل صباح على "المركز الخامس" في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني، موسم 2017-2018؛ وهو ترتيب غير مؤهل إلى "الممتاز"، من الأساس.

    ورغم ذلك.. تم منح "الضوء الأخضر" إلى صباح، للمشاركة في الدوري الأذربيجاني الممتاز 2018-2019؛ بسبب أنه استوفى شروط الترخيص، بشكلٍ رسمي.

    وفي أول ظهور رسمي بمسابقة الدوري الممتاز؛ حقق صباح الفوز خارج ملعبه على نادي كلشه (1-0)، بواسطة الأوكراني المخضرم ماركو ديفيتش.

    وأخذ صباح يتدرج في المسابقة المحلية؛ حتى حجز مقعدًا مؤهلًا إلى تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، موسم 2023-2024.

    وخلال 3 محاولات متتالية، في مواسم "2023-2024، 2024-2025 و2025-2026"؛ كانت مغامرة صباح الأوروبية، تتوقف عند التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي والدوري الأوروبي.

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  • The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport

    2025-26.. عندما كتب صباح تاريخه في كرة القدم

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يعتبر 2025-2026 هو موسم "كتابة التاريخ" لنادي صباح الأذربيجاني، في عالم الساحرة المستديرة.

    نعم.. فريق صباح الأول لكرة القدم، نجح خلال هذا الموسم التاريخي؛ في تحقيق الآتي:

    * أولًا: التتويج بلقب الدوري الأذربيجاني الممتاز، لأول مرة في تاريخه.

    * ثانيًا: التتويج بلقب كأس أذربيجان للمرة الثانية، بعد موسم 2024-2025.

    * ثالثًا: خوض التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخه.

    ولم يكتفِ صباح بذلك؛ حيث واصل كتابة تاريخه في كرة القدم، مع بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    التاريخ الجديد الذي كتبه هذا النادي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ هو تجاوز جميع مراحل التصفيات، ليضمن تواجده - لأول مرة في تاريخه - بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    والمثير في الأمر أن هذا التأهُل، جاء على حساب نادي هبوعيل بئر السبع في المرحلة النهائية؛ لينتقم صباح لنفسه من الفرق الإسرائيلية، بعد موقعة 2024-2025.

    وقتها.. صباح فاز (3-0) على أرضه ضد نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى دوري المؤتمر الأوروبي؛ قبل أن يسقط "إيابًا" بثلاثة أهداف مقابل ستة، لتصل المباراة إلى "ركلات الجزاء" التي خسرها الفريق الأذربيجاني رسميًا.

  • The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport

    مؤسس صباح.. وكيفية تحوّل النادي إلى "الثراء"!

    الآن.. لنتحدث عزيزي القارئ عن مؤسس نادي صباح التركي ورئيسه، بالإضافة إلى مصادر تمويله.

    مؤسس صباح ومالكه، هو رجل الأعمال الأذربيجاني يعقوب حسينوف، الذي بدأ نشاطه التجاري عام 1998.

    حسينوف بدأ نشاطه التجاري؛ بتأسيس شركة "Global Interiors Group" العاملة في مجال التصميم والهندسة والإنشاءات، ثم مجموعة "Bridge Group of Companies" عام 2008.

    بينما يعتبر مقصود أديغوزالوف، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي؛ حيث تواجد في الصورة منذ البدايات الأولى لتأسيس هذا النادي، تقريبًا.

    أما بخصوص مصادر التمويل؛ اعتمد صباح في بداياته على مصدرين أساسيين، هما:

    * أولًا: تمويل من مجموعة "Bridge Group of Companies"؛ الذي يملكها مؤسس النادي يعقوب حسينوف.

    * ثانيًا: مساهمات مالية محددة؛ قادمة من الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم.

    إلا أن مسؤولي صباح، نجحوا في جلب رعايات ضخمة إلى النادي بعد ذلك؛ أبرزها تلك التي كانت مع بنك "Bank Respublika"، الذي تحصل على حقوق تسمية اسم ملعب الفريق أيضًا.

    وفي عام 2025، ظهرت شركة باسم "Sabah Arena LLC" مرتبطة بالنادي، وبرأسمال تأسيسي يُقارب 8.76 مليون مانات أذربيجاني.

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  • The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images Sport

    مدرب صباح.. وأبرز نجوم البطل الأذربيجاني

    يتولى الليتواني فالداش داميراوسكاس، القيادة الفنية لنادي صباح الأذربيجاني؛ وذلك منذ يونيو من عام 2025، وحتى وقتنا هذا.

    ويعتبر داميراوسكاس، أول مدرب أجنبي في تاريخ الملاعب الأذربيجانية، يقود فريق للجمع بين الثنائية المحلية "الدوري والكأس" في موسم واحد، عندما فعل ذلك مع صباح في 2025-2026.

    وأساسًا.. داميراوسكاس درب العديد من الأندية قبل صباح؛ أبرزها على الإطلاق: "زغرب لوكوموتيفا، زالغيريس، ريغا، سيسكا صوفيا، لودوغوريتس، هايدوك سبليت، وأوفي كريت".

    لكن أبرز ما يُميّز مسيرة هذا المدير الفني حقًا؛ هو إشرافه على تدريب شباب العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد من 2005 إلى 2010، بالإضافة إلى الفئات السنية لمنتخب بلاده ليتوانيا.

    أما بالنسبة لأبرز نجوم صباح؛ يأتي الجناح الصربي فيلكو سيميتش "31 عامًا" في المقدمة، وهو الذي مثّل أندية مشهورة كـ"العملاق المحلي النجم الأحمر وبازل السويسري".

    وتألق سيميتش في التصفيات المؤهلة إلى مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك بتسجيله 6 أهداف وصناعة آخر، خلال 8 مباريات.

    كما يضم فريق صباح الأول لكرة القدم، الذي يُلقب بـ"البوم أو البومة" نسبة لشعاره؛ النجم الجزائري أكيم زيدادكا، بالإضافة إلى الثنائي الفرنسي من أصل جزائري أيضًا "زين الدين ولد خالد ويونس لشعب".

    أي أن هذا الفريق الأذربيجاني، قد يحظى بحب الجزائريين كثيرًا؛ بسبب هؤلاء النجوم الثلاثة، الذين تعود أصولهم إلى بلد "المليون ونصف مليون شهيد".