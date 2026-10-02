للحقيقة وجه آخر | فساد أم مؤامرة سياسية؟.. صامويل إيتو "مقلد القرود" الذي حولته السلطة إلى متهم دائم على كرسي الرئاسة

في البداية؛ يجب استعراض جميع الأزمات التي واجهها صامويل إيتو، بعد توليه منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021.

هذه الأزمات التي واجهها إيتو منذ توليه المنصب، تنقسم إلى "4 ملفات" مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

* 1/ النزاهة الرياضية

بدأت الأزمة في يوليو 2023، عندما انتشر تسجيل لمحادثة هاتفية بين إيتو وفالنتين نكواين، رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، الناشط في دوري الدرجة الثانية الكاميروني وقتها.

المحادثة فُسرت على أنها تتعلق بـ"التلاعب في المباريات"؛ وذلك من خلال مساعدة إيتو لنادي فيكتوريا يونايتد من أجل التأهل إلى الدرجة الأولى، وهو الأمر الذي أدى إلى فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تحقيقًا في القضية.

لكن في 4 يوليو 2024؛ أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" أن الأدلة المتاحة، لا تكفي لإدانة إيتو أو نكواين بـ"التلاعب في المباريات".

وفي القضية نفسها.. وجدت لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف"، أن إيتو خالف مبادئ النزاهة والروح الرياضية، بسبب توقيعه عقدًا بصفته سفيرًا لعلامة تابعة لشركة مراهنات، مقابل الحصول على أموال؛ حيث فرضت عليه غرامة قدرها 200 ألف دولار، ولكن بعيد عن الإدانة بـ"التلاعب في المباريات" كما ذكرنا.

* 2/ إدارة الاتحاد والعقود

شهدت ولاية صامويل إيتو على رأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الكثير من المشاكل المتعلقة بالعقود والعلاقة مع الأجهزة الفنية؛ أبرزها:

- عام 2022: دخل الاتحاد الكاميروني برئاسة إيتو في نزاع مع شركة "Le Coq Sportif" الفرنسية، المسؤولة وقتها عن تجهيز المنتخبات الوطنية؛ قبل إنهاء العلاقة بين الطرفين، ووصول الخلاف إلى ساحات القضاء.

- عام 2022 أيضًا: تعاقد الاتحاد مع شركة "One All Sports" لتجهيز المنتخبات الكاميرونية، في صفقة وصفها إيتو عند توقيعها بأنها "الأكثر ربحًا في تاريخ الأسود غير المروضة"؛ قبل أن تنتهي العلاقة بصورة مبكرة في أغسطس 2024، وسط خلافات حول تنفيذ الالتزامات التعاقدية.

- عام 2024: دخل إيتو في صدام علني مع وزارة الرياضة الكاميرونية، بعد تعيين البلجيكي مارك بريس على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني دون موافقة الاتحاد؛ لتتحول القضية إلى صراع علني، على صلاحيات إدارة المنتخب.

* 3/ المال والمساءلة

يوم 10 سبتمبر 2026، نشرت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية تقريرًا عن مدفوعات مرتبطة بالمباراة الودية بين روسيا والكاميرون، التي أقيمت في أكتوبر من عام 2023.

وحسب التقرير.. أظهرت مستندات وعقود طلب تحويل دفعتين بقيمة 455.056 يورو و112.514 يورو، بإجمالي 567.570 يورو، إلى حساب شخصي لإيتو لدى بنك قطر الوطني في الدوحة؛ بدلًا من حساب الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

لكن هذه القضية لا تعني - حتى الآن -، ثبوت اختلاس إيتو لهذه الأموال؛ وإنما تتعلق باتهامات وأسئلة مالية، دفعت جهات رياضية كاميرونية إلى المطالبة بالتحقيق.

كما كشفت تقارير لاحقة عن تساؤلات مالية أخرى، مرتبطة بمباريات ودية للكاميرون في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة؛ وهو ما دفع رابطة أندية كرة القدم للهواة في البلاد، إلى اتخاذ إجراءات قانونية والمطالبة بالتحقيق.

* 4/ السلوك والعقوبات

قام إيتو بعديد التصرفات المثيرة للجدل، منذ توليه رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم في ديسمبر 2021؛ كالتالي:

- عام 2022: اعتداء إيتو على صانع محتوى جزائري، على هامش بطولة كأس العالم في قطر.

- عام 2024: إيقاف إيتو لمدة 6 أشهر من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على خلفية سلوكه خلال مباراة الكاميرون والبرازيل في دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا.

- عام 2026: إيقاف إيتو 4 مباريات، مع غرامة قدرها 20 ألف دولار، على خلفية سلوكه خلال مباراة الكاميرون والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، بعد إدانته بمخالفة مبادئ الروح الرياضية.